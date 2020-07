Bernd Althusmann (Mitte) besuchte am Donnerstag die neue Wasserstoffproduktion der EWE. Der Vorstandschef des Energiekonzern Stefan Dohler (links) empfing Althusmann und Björn Thümler in Elsfleth. (Christian Kosak)

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) fordert mehr Engagement bei Wasserstoffvorhaben. Corona könne in einzelnen Bereichen zwar Auswirkungen auf ambitionierte Zeitpläne der Initiativen haben. Doch es sei nun generell mehr Tempo notwendig: „Wir müssen uns jetzt richtig anstrengen. Das sage ich ganz bewusst, weil ich vermeiden möchte, dass Deutschland am Ende zu spät kommt.“

Althusmann sprach mit Blick auf Rotterdam von einer „unglaublichen Entwicklung“ in den Niederlanden. „Vor allem werden dort auch bereits Netzinfrastrukturen aufgebaut“, sagte der Minister. Das Nachbarland stelle sich bei Wasserstoff enorm auf und wolle den Import in Zukunft über Rotterdam abwickeln. „Wenn wir den jetzt schon entstandenen Wettbewerb in Europa um die Poleposition beim Thema Wasserstoffwirtschaft wirklich gewinnen wollen, müssen wir uns jetzt sputen.“

Wasserstoff gelte inzwischen energiepolitisch als „Erdöl der Zukunft“. Für Deutschland und gerade den Nordwesten mit der Küste und den Häfen gebe es große Potenziale. „Wir stehen vor einem industriepolitischen Quantensprung, wenn wir die Chance jetzt nutzen“, sagte Althusmann und sprach von einem „wahren Wasserstoff-Boom“ – auch in Niedersachsen. Seine Vision geht über die Landesgrenzen hinaus: Es müsse gelingen, im Norden eine Wasserstoffwirtschaft von den Niederlanden bis nach Skandinavien zu entwickeln. „Industrie folgt Energie“, so Althusmann. Die fünf Bundesländer im Norden verfolgen bereits eine gemeinsame Wasserstoffstrategie.

Am Donnerstag besuchte der Wirtschaftsminister auf seiner Sommerreise einen Standort der EWE in Elsfleth. Dort produziert der Oldenburger Energiekonzern nun erstmals mit Strom aus einer Fotovoltaikanlage grünen Wasserstoff – zunächst im kleinen Umfang. Das soll sich aber ändern: Perspektivisch könnten große Mengen Wasserstoff in den unterirdischen Gaskavernenspeicher vor Ort gespeichert werden.

Was auf dem Gelände passiere, sei erst der Anfang, machte der Vorstandsvorsitzende der EWE Stefan Dohler deutlich. Die EWE investiere im Wasserstoffprojekt „Hyways for Future“ mit mehr als 90 Partnern 90 Millionen Euro. „Das ist schon eine sehr substanzielle Zahl.“