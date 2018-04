Barbara Otte-Kinast (CDU) ist seit November Landwirtschaftsministerin. (dpa)

Die Ministerin spricht den Tierrechtlern von Peta die Gemeinnützigkeit ab. Peta droht im Gegenzug mit einem Undercover-Einsatz im Stall der Familie Kinast, die in Bad Münder einen Milchhof betreibt. Die Vorgänge erinnern an den Rücktritt der früheren niedersächsischen Agrarministerin Astrid Grotelüschen (CDU) aus Ahlhorn.

Barbara Otte-Kinast zweifelt offenbar an der Gemeinnützigkeit von Tierschutzorganisationen wie Peta. „Ich bin dafür, dass dieser Status bei Tierrechtsorganisationen, die in Ställe einbrechen, überprüft und im Zweifelsfall aberkannt wird“, sagte sie der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Wenn heimlich gedrehte Videos erst Monate später veröffentlicht würden und die Tiere solange weiter leiden müssten, sei das kein Tierschutz. Die Ministerin hält die Undercover-Aktionen für Stimmungsmache zum Eintreiben von Spendengeldern. Bereits im vergangenen Jahr hatte Otte-Kinast angekündigt, den Hof der Familie mit Kameras auszustatten, um Unbefugte, die den Hof betreten, überführen zu können.

„Einbruch ist Einbruch“

„Ein unbefugtes Eindringen in Ställe stellt grundsätzlich eine strafbare Handlung dar. Einbruch ist Einbruch und das ist nicht akzeptabel. Deshalb kann man hier grundsätzlich schauen, ob der Status der Gemeinnützigkeit nicht überprüft werden kann“, sagte die Sprecherin der Ministerin, Natascha Manski auf Nachfrage.

Peta weist die Vorwürfe zurück. Der Justiziar der Tierrechtsorganisation, Edmund Haferbeck, erklärte gegenüber dem WESER-KURIER: „Die Ministerin betreibt Klientelpolitik für die Agrarindustrie.“ Natürlich sei Peta gemeinnützig. Keine andere Tierrechtsorganisation werde so häufig von den Behörden überprüft. „Es wurde noch nie etwas beanstandet“, betont Haferbeck. Außerdem gehe es nicht um Einbruch, sondern um Hausfriedensbruch. Der Jurist verweist auf die jüngsten Gerichtsurteile, in denen die Richter den Tierschutz über das Eigentumsrecht stellten und die Aktivisten freigesprochen wurden. „Wenn wir es nicht machen, schaut keiner mehr hin“, so Haferbeck. Er hat den Glauben an die Kontrolle durch die Veterinärbehörden schon lange verloren.

Die Große Koalition im Bund jedoch denkt laut über einen neuen Straftatbestand nach, um die heimlichen Filme zu unterbinden. Im Koalitionsvertrag heißt es dazu auf Seite 86: „Wir wollen Einbrüche in Tierställe als Straftatbestand effektiv ahnden.“

Offene Drohung

Nun droht die Tierrechtsorganisation der Ministerin ganz offen mit dem Video-Beweis. Haferbeck: „Die Ministerin wird Besuch bekommen. Da kann sie noch so viele Kameras installieren.“ Schon einmal hatte eine Agrarministerin in Niedersachsen zurücktreten müssen, weil unschöne Bilder aus einem Stall ans Tageslicht kamen. Astrid Grotelüschen (CDU) war im September 2010 nach nur acht Monaten ihr Amt los, nachdem Peta einen Putenmastbetrieb, an dem der Ehemann der Politikerin beteiligt war, wegen Tierquälerei angezeigt hatte. 2013 kandidierte die CDU-Politikerin aus Ahlhorn wieder für den Bundestag und holte 40 Prozent der Erststimmen.

Erst vor Kurzem hatte Otte-Kinast nicht nur Tierschützer, sondern auch Politiker aus den eigenen Reihen der Großen Koalition gegen sich aufgebracht. Grund dafür war die Umbenennung des niedersächsischen Tierschutzplans in niedersächsische Nutztierstrategie. Schließlich gilt das Bundesland wegen seines Tierschutzplans als Vorreiter. Die neue Ministerin will nun jede einzelne Maßnahme auf ihre Wirtschaftlichkeit hin überprüfen lassen. Zuvor hatte sie an die Verbraucher appelliert, weniger Fleisch zu essen, denn gutes Fleisch müsse seinen Preis haben. „Die Ministerin provoziert ohne Not“, meint Haferbeck und fragt sich, wie lange sie sich noch im Amt hält.

Unterdessen meldet sich der Deutsche Tierschutzbund und fordert das sofortige Aus für die betäubungslose Kastration von Ferkeln. Diese ist ab 2019 in Deutschland verboten. Noch gilt eine Ausnahme, wonach die Tiere bis zum siebten Lebenstag auch ohne Betäubung kastriert werden dürfen, um die Entwicklung des typischen Ebergeruchs zu vermeiden. Niedersachsen ist von dem Verbot besonders betroffen, denn jedes dritte deutsche Mastschwein kommt aus Niedersachsen. Die Interessengemeinschaft der Schweinehalter schlägt aus wirtschaftlichen Gründen eine lokale Betäubung durch den Tierhalter vor. Der Tierschutzbund lehnt diese Methode als nicht schmerzfrei ab. Am Mittwoch beraten die Agrarminister der Länder in Münster über den Tierschutz in Deutschlands Ställen.