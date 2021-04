Derzeit stehen in Niedersachsen rund 350.000 Menschen auf der Warteliste für eine Corona-Impfung. Wie schnell diese einen Termin bekämen, sei regional höchst unterschiedlich, erklärte der Leiter des Krisenstabes, Sozialstaatssekretär Heiger Scholz (SPD). (Peter Steffen)

Bei den vom Land und den Krankenkassen verschickten Impf-Informationen für chronisch Kranke hat es Pannen gegeben. Mit diesen Schreiben sollen die Betroffenen auch ohne ärztliches Attest unkompliziert nachweisen können, dass sie bevorzugt eine Schutzimpfung erhalten dürfen. Doch die Post von Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) erreichte offenbar auch etliche junge und kerngesunde Menschen, die mit ihrem Piks gegen Corona erst viel später dran wären. In einigen Arztpraxen führte dies bereits zu Ärger.

Inzwischen sieht sich das Gesundheitsressort zu einer Klarstellung genötigt. „Die Anschreiben bescheinigen keinen Anspruch auf eine sofortige Impfung“, betont ein Ministeriumssprecher. Irrtümlich angeschriebene Empfänger müssen sich also gedulden. „Wir bitten diese Niedersächsinnen und Niedersachsen herzlich, mit der Anmeldung zum Impftermin noch ein wenig zu warten. Die Reihenfolge der Impfungen in den Praxen wird zudem ausschließlich von den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten festgelegt.“ Der Impfstoff sei weiterhin knapp, und es stehe derzeit leider weder in den Impfzentren noch in den Praxen ausreichend Impfstoff zur Verfügung, um alle berechtigten Personen sofort impfen zu können.

Fehlerursache unklar

Unklar ist allerdings, wie es überhaupt zu den Fehlern kommen konnte. Die Impf-Einladungen haben die Kassen anhand von so genannten Diagnoseschlüsseln verschickt. Das sind Codes, die allen Krankheiten zugeordnet sind und anhand derer Ärzte oder Kliniken ihre Behandlungen abrechnen. 2800 solcher Zahlenreihen, etwa für Krebs oder Lungenleiden, berechtigen laut Impfverordnung des Bundes neben Alter oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe zur Priorisierung bei der Impfung.

Laut Verband der Ersatzkassen (VdEK) wurden anhand der „passenden“ Codes die Adressaten mit Vorerkrankungen herausgefiltert. Das sei alles noch mal extra überprüft worden, versichert die AOK und schließt Zahlendreher bei sich im System aus. Haben also einige Ärzte und Krankenhäuser – bewusst oder unbewusst – fehlerhaft abgerechnet? Vielleicht sogar mit falschen Diagnosen, um für teure Behandlungen kassieren zu können? Diesen bösen Verdacht mag derzeit niemand offen aussprechen. Grundsätzlich gehe man davon aus, dass die ärztlich codierten Diagnosen richtig seien, sagt die AOK. Das Land spricht lediglich von Einzelfällen. Die Kassen geben die mögliche Fehlerquote mit höchstens einem Prozent an. Das wären bei rund 500.000 Schreiben, die allein die AOK nach eigenen Angaben verschickt hat, 5000 falsch verschickte Briefe.

Impfzentren verabreichen 35.000 Dosen täglich

An Werktagen verabreichten die Impfzentren aktuell täglich 35.000 Dosen. Bei der Erstimpfung liege Niedersachsen aber immer noch unter dem Bundesschnitt. „Das ist eine sehr ärgerliche Situation", gab Scholz zu. Gemeinsam mit den Impfzentren suche man nach Beschleunigungsmöglichkeiten. Lockerungen bei den Prioritätsgruppen oder Spontan-Impfungen mit übrig gebliebenen Dosen wie in anderen Bundesländern schloss der Sozialstaatssekretär aus. Erst müssten die Berechtigten der ersten beiden Gruppen geimpft werden. Daher kämen vorerst auch noch nicht die Betriebsärzte zum Zug, meinte Scholz. „Diejenigen, die sich jetzt in den Gruppen eins und zwei befinden, sind in der Regel nicht in Betrieben beschäftigt."