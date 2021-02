Die Winterdienste sind im Süden Niedersachsens im Dauereinsatz (Hauke-Christian Dittrich / dpa)

Autofahrer in Niedersachsen müssen sich wegen der Schneefälle und glatten Fahrbahnen am Mittwoch auf Einschränkungen im Berufsverkehr einstellen. „Es ist chaotisch“, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Braunschweig am frühen Morgen. Auf der Autobahn 2 Richtung Dortmund zwischen dem Kreuz Wolfsburg und Peine sei der Hauptfahrstreifen gesperrt. Die Lastwagenfahrer würden dort parken und schlafen. „Wir haben den größten Parkplatz der Republik.“ Glatt sei es noch überall, die Straßenzustände seien weiterhin nicht gut. Unfälle habe es deswegen in der Nacht kaum gegeben. „Die Autofahrer haben sich offenbar darauf eingestellt und wir sind froh, dass bislang nicht mehr passiert ist“, sagte der Sprecher.

Wir berichten im Liveticker über die Entwicklungen in Bremen und Niedersachsen.

Wenn der Ticker nicht richtig angezeigt werden sollte, klicken Sie bitte hier.