Bremervörde

Mit drei Promille durch den Berufsverkehr

Die Polizei in Bremervörde hat am Dienstag einen Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der stark alkoholisiert am Steuer unterwegs war. Eine Zeugin hatte zuvor die Beamten auf den Mann aufmerksam gemacht.