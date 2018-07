Der gesuchte der 20-Jährige ist mit einem Mannschaftswagen der Feuerwehr in Richtung Braunschweiger Rotlichtviertel gefahren. (Britta Pedersen/ dpa)

Mit illegalen Fahrten in gestohlenen Feuerwehrautos hält ein junger Braunschweiger die Justiz auf Trab. Zum Prozess wegen einer Tour in einem knallroten Mannschaftswagen in Richtung Braunschweiger Rotlichtviertel ist der 20-Jährige am Montag nicht im Gericht erschienen. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Nach dem Beschuldigten, der gar keinen Führerschein besitzt, wird nun bundesweit gefahndet.

„Wenn irgendwo ein Feuerwehrauto fehlt, können wir mittlerweile gezielt nach diesem jungen Mann suchen“, sagte ein Polizeisprecher. Als Motiv gebe der Mann immer seine Sucht nach dem Autofahren an. Im aktuellen Fall soll der Angeklagte im März dieses Jahres einen Mannschaftstransportwagen aus einer Feuerwehrwache in Goslar gestohlen haben, in Richtung Braunschweig gefahren sein und das Fahrzeug in der Nähe des Rotlichtviertels abgestellt haben. In derselben Nacht wurde der polizeibekannte Mann auf der Amüsiermeile kontrolliert – zu Fuß. Dabei stellten die Beamten bei ihm den Schlüssel des Feuerwehrautos sicher.

Schon mehrfach stand er wegen ähnlicher Vergehen vor Gericht. Im Juli 2017 wurde er zu einem Jahr Haft auf Bewährung und vierwöchigem Jugendarrest verurteilt. Kurz darauf wurde er erneut aufgegriffen, weil er mit einem Einsatzfahrzeug über Hannover nach Hamburg gefahren war. Gegen ihn liege ein weiteres Urteil vor, das aber noch nicht rechtskräftig sei, hieß es am Montag.