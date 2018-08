Die Kooperation startet am 1. Oktober.

Die Elektrophysiologie Bremen hat bisher schon mit drei Krankenhäusern zusammengearbeitet, dem Links der Weser (LDW), der Ammerlandklinik in Westerstede und der Klinik in Lilienthal. Die Behandlung von Kindern erfolgte aber nur im LDW, jetzt soll dieser Schwerpunkt nach Delmenhorst verlagert werden. Die Entscheidung dazu fiel unter anderem, weil mit dem dortigen Kinderklinik-Chefarzt Matthias Viemann ein Kinderradiologe vorhanden ist. Mithilfe der neuen 3D-Technik können Herzrhythmusstörungen behandelt werden. Die Erfolgsquote liegt bei rund 80 Prozent bei Erwachsenen, bei Kindern sogar bei 95 bis 98 Prozent. Abgesehen davon, dass dadurch die Behandlung mit Tabletten nicht mehr nötig ist, minimiert der Eingriff auch das Risiko für Folgeerscheinungen wie etwa Schlaganfälle. Insgesamt 680 Operationen sowie 1800 Katheter-Ablationen führt die Elektrophysiologie Bremen jährlich durch, in Delmenhorst sollen künftig rund 600 Patienten im Jahr behandelt werden.

„Diese Kooperation wird Delmenhorst zu dem Krankenhaus machen, das mit am meisten dieser Eingriffe bei Kindern anbietet“, sagt JHD-Geschäftsführer Florian Friedel. Ab Oktober startet die Elektrophysiologie Bremen zunächst mit Defibrilatoren. Mit den Ablationen soll ab Januar 2019 begonnen werden. Die rund 400 000 Euro für einen nötigen Linksherzkatheter-Messplatz hat die Klinik vom Land bekommen.