Während der Online-Handel boomt, verwaisen die Innenstädte wie hier in Hannover. Die Pandemie habe diesen Trend beschleunigt, meint die Industrie- und Handelskammer Niedersachsen. (Julian Stratenschulte/dpa)

Hannover. Niedersachsens Bau- und Umweltminister Olaf Lies (SPD) spricht von einem „Teufelskreis“: Käufer meiden die Innenstädte, Händler gehen pleite, Geschäfte stehen leer, das Angebot sinkt. Folge: Es kommen noch weniger Kunden, während die Umsätze des Internet-Handels durch die Decke gehen. „Aus einst belebten Einkaufsstraßen sind tote Zonen geworden“, beklagt auch der Präsident Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN), Uwe Goebel. Diese Entwicklung sei schon lange vor Corona eingetreten, habe sich jetzt aber verschlimmert. „Der Lockdown hat wie ein Brandbeschleuniger gewirkt.“ Kurzfristige Finanzspritzen seien daher keine dauerhafte Lösung, finden IHKN-Chef und Minister. „Wir müssen an die Ursachen ran.“

Einkauf alleine reicht nicht

Also die Innenstädte gründlich umkrempeln: Mit einem Acht-Punkte-Programm für einen grundlegenden Strukturwandel will die IHKN das aus dem Takt geratene „Herz der Kommunen“ wiederbeleben. Die Ausgangsthese: Das Leitbild des Handels als „alleiniger Frequenzbringer“ habe ausgedient. „Reine Einkaufsstandorte funktionieren nicht mehr“, sagt IHKN-Expertin Kathrin Wiellowicz. „Wir brauchen neue Nutzungen.“ Neben Wohnraum, Verwaltung und Gastronomie nennt die Geografin und Stadtplanerin dabei auch ausdrücklich Kunst, Kultur und Kletterwände, um aus der Krise zu kommen.

Man müsse in die „Aufenthalts- und Erlebnisqualität“ investieren, fordert Wiellowicz. „Sowohl für den Kunden, den Besucher oder den Einwohner ist ein spezifischer analoger Mehrwert mehr denn je erforderlich, um sich gegenüber der Schnell- und Allverfügbarkeit der Onlinewelt zu profilieren.“ Die Attraktivität einer Innenstadt hänge schon lange nicht mehr von einzelnen Geschäften ab, sondern „von der Identität und Ausstrahlung des Standortes als Ganzes“.

Von Inszenierung und Emotionalisierung

Inszenierung und Emotionalisierung der Zentren seien nötig, erklärt die Expertin und nennt Boulderwände an Bunkern wie in Bremen oder Eislaufflächen wie in Braunschweig als nachahmenswerte Beispiele. „So können wir vor allem junge Kundengruppen für die Innenstadt begeistern.“ Zu ihrem auf einer Video-Konferenz präsentieren Konzept gehören auch Kreativwirtschaft, Gemeinschaftsbüros („Co-working“), bewachsene Dächer als Wanderwege und nachbarschaftliches Gärtnern („urban gardening“).

Dem zentralen Wohnen, Arbeiten und Einkaufen stehen allerdings die extrem hohen Mieten für City-Immobilien entgegen. Bauminister Lies setzt zum einen auf Absprachen zwischen Vermietern und Mietern, kann sich aber auch den Einstieg der Kommunen mit finanzieller Hilfe von Bund und Land vorstellen. „Leerstand erzeugt noch mehr Leerstand.“ Da sei es doch besser, selbst Gebäude zu erwerben und zu günstigen Bedingungen an junge Unternehmen weiterzuvermieten. Brachflächen könnten die Städte ankaufen, entsiegeln und neu begrünen.

Niedersachsen hinkt hinterher

Die Industrie- und Handelskammer fordert eine Umstellung der Städtebauförderung. Die Bundeshilfen seien oft nicht passgenau, man brauche ein niedrigschwelliges Programm des Landes. Und Niedersachsen müsse endlich die gesetzliche Grundlage für Quartiersgemeinschaften schaffen. In diesen Business-Improvement-Districts (BID) schließen sich Geschäftsmieter und Immobilien-Eigentümer zur Aufwertung ihrer Nachbarschaft zusammen, zahlen alle gemeinsam und profitieren dann davon. Zehn Bundesländer, darunter Bremen, haben bereits entsprechende Gesetze. Niedersachsen hinkt hinterher. „Es wäre schön, wenn es schneller gegangen wäre“, bedauert Lies und kündigt für den April die Vorlage des fertigen Gesetzesentwurfs an.

Vage bleibt der SPD-Ressortchef dagegen beim Dauerwunsch der IHKN für mehr verkaufsoffene Sonntage. Der Handel und auch der CDU-Koalitionspartner versprechen sich davon eine Belebung der Innenstädte. Kirchen und Gewerkschaften lehnen zusätzliche Shopping-Erlebnisse ab und können sich dabei meist auf die niedersächsischen Verwaltungsgerichte verlassen. „Sonntagsöffnungen sind kein Allheilmittel“, gibt sich Olaf Lies diplomatisch. „Trotzdem muss man diesen Punkt mitdiskutieren", meint der Bauminister.