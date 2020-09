Seitdem ein Duisburger Callcenter die Hotline des ärztlichen Bereitschaftsdienstes übernommen hat, gibt es offenbar Probleme. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen dementiert und spricht von Anfangsschwierigkeiten. (Patrick Pleul/dpa)

Der Patient aus Hannover leidet unter Harnstau und hat heftige Schmerzen. Dringend bräuchte er einen Blasenkatheter. Doch sein nächtlicher Anruf bei der ärztlichen Hotline 116 117 landet erst mal für zweieinhalb Stunden in der Warteschleife. Danach dauert es 30 Minuten, bis der Bereitschaftsarzt informiert ist. Und nochmal eine Dreiviertelstunde, bis dieser den Mann versorgen kann. „Das grenzt an unterlassener Hilfeleistung“, klagt der Mediziner später beim Radiosender NDR Info. Schuld gibt er der Umstellung bei der Notfall-Rufnummer in Niedersachsen. Die meisten Anrufe besorgter Patienten und Angehöriger laufen seit Mai in einem Callcenter in Duisburg auf.

Ein Einzelfall? Seit Wochen geht ein Dutzend Bereitschaftsärzte gegen das neue System auf die Barrikaden. Ein Kollege aus Rotenburg berichtet von einem Mann, der sich unter 116 117 mit Atemnot und Schmerzen in der Brust gemeldet habe. Statt wegen des Verdachts auf Herzinfarkt sofort den Rettungsarzt zu alarmieren, habe der Mitarbeiter am anderen Ende der Leitung lediglich den Bereitschaftsdienst informiert. Umgekehrt passiert es aber auch: „Einem Senior aus einem Altenheim wurde wegen angeblicher Herzrhythmusstörungen der Rettungswagen mit Blaulicht aufgezwungen; dabei war nur der Blutdruck erhöht. Da hätte unser Bereitschaftsdienst gereicht“, kritisiert Notfallmediziner Hans-Jürgen Niedermeyer im Gespräch mit dem WESER-KURIER.

Der Psychotherapeut aus Burgdorf bei Hannover engagiert sich seit 35 Jahren im Notdienst, jetzt organisiert er die Proteste seiner Kollegen und hat auch schon Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eingeschaltet. Niedermeyer listet „gravierende Verschlechterungen“ auf, seit der Duisburger Dienstleister Sanvartis im Januar den 116 117-Service im Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) übernommen hat. Unter dieser bundeseinheitlichen Nummer sollen Anrufer rund um die Uhr eine qualifizierte „Ersteinschätzung“ erhalten: Sind sie ein akuter Notfall für den Rettungsdienst, reicht ein Bereitschaftsarzt oder können sie noch bis zur nächsten regulären Sprechstunde ihres Hausarztes warten?

In Niedersachsen gab es für den Bereitschaftsdienst bis zum Jahresende 98 Einheiten, die die Kollegen einteilten und bei Bedarf losschickten. Diese Leitstellen wurden vom Roten Kreuz, den Johannitern und in Hannover von der Taxizentrale organisiert. Am anderen Ende der Leitung saßen oft Sanitäter oder Arzthelferinnen, also Menschen mit medizinischen Kenntnissen. Bei den Mitarbeitern des Callcenters seien diese jedoch vollkommen unzureichend, monieren die Kritiker. Dazu kämen mangelnde Ortskenntnisse der Duisburger, rügt Niedermeyer. So habe Sanvartis einen Kollegen statt in Hannovers Westen in den Osten der Landeshauptstadt geschickt – wegen eines falsch verstandenen Straßennamens.

Mehr zum Thema Telefon-Sprechstunden und Terminservice Ärztlicher Bereitschaftsdienst bietet ab Januar mehr Funktionen Ab dem 1. Januar bietet der Ärztliche Bereitschaftsdienst unter der bundesweiten Rufnummer 116 117 ... mehr »

Die KVN und ihr Dienstleister weisen die Vorwürfe als zu pauschal und nicht nachvollzierbar zurück. Es handele sich um vereinzelte Anlaufschwierigkeiten. Man nehme die geschilderten Probleme ernst, brauche aber eine konkrete Benennung der möglichen Fehler mit Uhrzeit und Ort, um diese dann auch abstellen zu können, fordern Ärzteorganisation und Sanvartis die betroffenen Ärzte zur genauen Dokumentation angeblicher Pannen auf. Im Gespräch mit dem Politikjournal „Rundblick“ gibt das Unternehmen zu, dass nicht alle der 125 für Niedersachsen eingesetzten Anrufpartner über eine medizinische Ausbildung verfügten. Diese nutzten aber die bundesweit eingesetzte Software „SmED“, mit der man anhand eines Fragekatalogs schnell einen echten Notfall von einem harmlosen Wehwehchen unterscheiden könne.

KVN-Sprecher Detlef Haffke widerspricht der These, das Duisburger Callcenter würde viel zu oft unnötig den Rettungsdienst alarmieren. „Die Zahl dieser Fälle hat deutlich abgenommen.“ Mögliche Versäumnisse werde man genau aufarbeiten. Eine Rückkehr zum alten System, wie es die Kritiker fordern, schließt Haffke allerdings aus. Auch die Übernahme der Hotline durch die KVN selbst, wie es in einigen anderen Bundesländern der Fall ist, komme nicht in Betracht. Dafür müsse man eigens ein neues Gebäude anmieten und mindestens 90 Mitarbeiter einstellen. Daher habe man sich nach einer europaweiten Ausschreibung bewusst für Sanvartis entschieden. „So können wir mehrere Millionen Euro jährlich einsparen.“