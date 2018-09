Der Qualm des Moorbrandes zieht immer noch über die Felder. (Mohssen Assanimoghaddam, dpa)

Weil aufkommender Sturm den Moorbrand auf einem Bundeswehr-Testgelände in Niedersachsen frisch anfacht, hat der Landkreis Emsland am Freitag den Katastrophenfall ausgerufen. Eine Evakuierung der Gemeinden Groß Stavern und Klein Stavern mit rund 1000 Einwohnern könne nicht mehr ausgeschlossen werden, teilte Landrat Reinhard Winter mit. "Eine ganz konkrete Prognose ist derzeit nicht möglich, dennoch ist zu erwarten, dass sich Rauchbelästigung und Funkenflug verschärfen." Sollte der Wind die Rauchwolken ungünstig treiben, müssten auch die 7500 Einwohner einer dritten Gemeinde - Sögel - in Sicherheit gebracht werden, sagte eine Sprecherin des Landkreises Emsland am Freitag.

Der großflächige Moorbrand war vor mehr als zwei Wochen infolge von Raketentests der Bundeswehr ausgebrochen. Rauch zog zeitweise zu Orten, die mehr als 100 Kilometer von dem Brand entfernt liegen.

Wie die Bundeswehr am Freitag mitteilte, sind derzeit knapp 1300 Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Lage sei "stabil und das Feuer unter Kontrolle". Aufgrund des vorhergesagten starken Windes und der Möglichkeit von Sturmböen bleibe der Druck jedoch hoch. Geplant sei es, das Moorgebiet zu fluten, um die unterirdische Verbreitung des Feuers einzudämmen.

Der Lankreis sei gut vorbereitet und wolle keine Unruhe erzeugen, sagte Winter. "Da der Schutz der Bevölkerung für uns an erster Stelle steht, möchten wir aber die Staverner frühzeitig darauf aufmerksam machen, dass eine Evakuierung nicht mehr undenkbar ist."

Mit 500 zusätzlich angeforderten Einsatzkräften will die Feuerwehr im Emsland ein Übergreifen des Moorbrandes auf zivile Flächen außerhalb des betroffenen Bundeswehrgeländes verhindern. Vier Kreisfeuerwehren mit insgesamt 500 Mann seien angefordert worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Freitag in Hannover. Die Feuerwehrmänner würden in der Nähe des Bundeswehrgeländes postiert, um sofort reagieren zu können, sollte der Brand auf den zivilen Bereich übergreifen.

Treten Unwetter, Überschwemmungen oder andere Naturgewalten auf, ist das nicht automatisch ein Katastrophenfall. Von einer Katastrophe sprechen Behörden erst, wenn die Bedrohung von vielen Menschen, umfangreichen Sachwerten oder natürlichen Lebensgrundlagen so gravierend ist, dass die betroffene Kommune überfordert ist.

Das bedeutet, dass die Lage nur beherrscht werden kann, indem überregional Einsatzkräfte alarmiert werden und ein Krisenstab eingerichtet wird. Ist das der Fall, wird der Katastrophenfall ausgerufen. Der Katastrophenfall ist dabei gleichlautend mit Katastrophenalarm. (dpa/ech)

++ Diese Meldung wurde um 14.44 Uhr aktualisiert. ++