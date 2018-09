Das brennende Moor auf dem Bundeswehr-Testgelände bei Meppen. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Der niedersächsische Wirtschaftsminister und Landesvorsitzende der CDU Niedersachsen Bernd Althusmann hat eine Verdienstmedaille für die Einsatzkräfte vorgeschlagen, die derzeit am Moorbrand im Emsland arbeiten. „Nicht zuletzt aufgrund der Gefährlichkeit, des Umfangs, der Dauer und der Anzahl der Helfer des Löscheinsatzes ist der Moorbrand bei Meppen ein Katastrophenfall mit landesweiter Bedeutung. Er wird uns auch nach seinem Ende in Niedersachsen lange in Erinnerung bleiben", erklärte er.

Ausgezeichnet werden sollen die Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste, des THW. Und auch die an den Löscharbeiten beteiligten Einsatzkräfte der Bundeswehr sollen ausgezeichnet werden. Und das obwohl eine Übung der Bundeswehr der Auslöser für den seit mehreren Wochen schwelenden Brand ist. Der Moorbrand war vor mehr als zwei Wochen infolge von Raketentests der Bundeswehr ausgebrochen. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) entschuldigte sich öffentlich für die Umstände.

Im Emsland brennen mittlerweile 800 Hektar Torf. Sturmböen von bis zu 85 Kilometern pro Stunde könnten den Funkenflug nun so verstärken, dass auch Bereiche außerhalb des Bundeswehr-Geländes in Brand geraten. (hee/dpa)