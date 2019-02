Ein Kurort wie aus dem Bilderbuch oder aus einem alten Spielfilm: der Anleger am Zwischenahner Meer. (Vasil Dinev)

Dieser Hinweis muss sein. „Füttern von Enten verboten, weil es sie anlockt und die Wasserqualität mindert.“ So steht es auf der Tafel am Anleger. Jetzt, Anfang Februar, ist hier nicht viel los. Aber sonst legen an dieser Stelle die Schiffe aus der Weißen Flotte an und laden Kurgäste und Urlauber ein, um über das Zwischenahner Meer zu tuckern. Entenkot hat niemand gern in seinem Badewasser, aber hier in Bad Zwischenahn achten sie noch ein bisschen strenger darauf, dass dies nicht passiert. Denn Bad Zwischenahn hätte ein Problem, wenn die Wasserqualität vor der eigenen Haustür zu schlecht würde. Schließlich ist Bad Zwischenahn ein staatlich anerkanntes Moorheilbad und will diesen Titel auch behalten.

Wenn alle zehn Jahre die Inspekteure des Niedersächsischen Wirtschaftsministeriums im Ort ihre Runde machen, dann ist ein Faktor in den umfangreichen Prüfunterlagen auch die Qualität des Wassers. Bad Zwischenahn hat gerade erst wieder eine ausführliche Kontrolle hinter sich. Einen Tag lang führten Bürgermeister und Kurdirektor die Gäste aus Hannover durch den Kurpark, zur Kurklinik und ans Meer. Seit wenigen Tagen kennt die Gemeinde das Ergebnis: Bad Zwischenahn darf sich, pünktlich zum Jubiläumsjahr „100 Jahre Bad“, für zehn weitere Jahre staatlich anerkanntes Moorheilbad nennen.

Die gute Nachricht teilte das Ministerium dem Rathaus per Post mit. Als Arno Schilling, seit zwölf Jahren der Bürgermeister von Bad Zwischenahn, den Umschlag öffnete, tat er das mit einem guten Gefühl, denn der Inspektionsgang ein paar Wochen zuvor war ohne beunruhigende Nachfragen vonstatten gegangen. Trotzdem sind diese sogenannten Reprädikatisierungen kein Selbstläufer. Schilling sagt: „Das Prädikat ist ein Qualitätssiegel.“ Es gibt Gemeinden in Deutschland, die hätten das auch gern beziehungsweise müssen darum kämpfen.

Bad Freienwalde in Brandenburg etwa erfüllt bis dato trotz großer Anstrengungen nicht die Anforderungen, um als staatlich anerkanntes Moorheilbad gelten zu dürfen. In Titisee-Neustadt im Regierungsbezirk Freiburg sorgte eine große Papierfabrik vor einigen Jahren dafür, dass der Kneipp-Kurort um seinen Status bangen musste. Und in Bad Homburg, mitten im Rhein-Main-Ballungsraum bei Frankfurt, sorgen aktuell zu hohe Abgaswerte rund um den Kurpark dafür, dass der Status als Heilbad wackelt.

Idylle am Zwischenahner Meer, ein bisschen wie an der Nordsee. (Vasil Dinev)

Zehn weitere Jahre Moorheilbad

Bad Zwischenahn dagegen darf nun zehn weitere Jahre selbstbewusst mit der Auszeichnung als Moorheilbad werben. Wie viele Millionen Euro der Titel exakt wert ist, lässt sich schwer beziffern. Aber ein paar Eckdaten geben eine Ahnung davon, wie wichtig das Prädikat ist. 176 000 Gäste zählt Bad Zwischenahn im Jahr, sie sorgen für 528 000 Übernachtungen. Im Reha-Zentrum am Meer lassen sich 11 000 stationäre und ambulante Patienten behandeln, sie bekommen 500 000 Anwendungen. Die diversen Kliniken im Ort sind zu 97 Prozent ausgelastet. 4,2 Millionen Menschen zählt Bad Zwischenahn als Tagesgäste, viele kommen sonntags, denn auch das ist ein Vorteil eines staatlich anerkannten Heilbades: Hier dürfen Geschäfte sonntags öffnen. Bürgermeister Schilling, der von seinem Büro aus im Winter, wenn die Bäume im Kurpark keine Blätter tragen, das Meer sehen kann, sagt zufrieden: „Uns geht es gut.“

Das war nicht immer so. Hinter Deutschlands Bädern liegen harte Zeiten, in der „Kurkrise“ Mitte der 90er, wie Schilling sie nennt, mussten bundesweit viele Kurkliniken dicht machen. Bis in die 80er-Jahre boomten die Heilbäder, Krankenkassen zahlten ihren Versicherten großzügig die sogenannten Sozialkuren, 800 000 waren es 1980 noch. Dann kam die Gesundheitsreform von Horst Seehofer, und heute liegt die Zahl der Sozialkuren bei nur noch 100 000. Deutschlands Kurorte haben einen tief greifenden Strukturwandel hinter sich, auch Bad Zwischenahn musste sich neu erfinden.

Beste Reha-Bedingungen

Hier im Ammerland, 13 Kilometer westlich von Oldenburg, setzt man auf Anschlussheilbehandlungen. Wer nach Hüft-, Knie- oder Oberschenkel-Operationen seine Reha machen möchte, ist in Bad Zwischenahn bestens abgehoben. Der Ortskern ist nahezu barrierefrei, Wandelhalle, Schwimmbad, Strand, Kurpark und die entsprechenden Kliniken sind nur wenige Gehminuten voneinander entfernt. Seit 2013 kommen im Schnitt jedes Jahr 8000 Gäste mehr.

Für viele von ihnen ist ein Besuch im „Park der Gärten“ dann ein Muss. Einen „bedeutenden touristischen Leistungsträger“ nennt Kurdirektor Norbert Hemken das Gelände im Ortsteil Rostrup. 2002 fand hier die erste Landesgartenschau statt. Sie brachte fast eine Million Gäste nach Bad Zwischenahn und ist bis heute in Niedersachsen die einzige Ausstellung ihrer Art, die Gewinn abwarf. In Bad Zwischenahn reinvestierte man das Geld, heute kommen jährlich 150 000 Besucher. Der „Park der Gärten“ soll inzwischen eine größere Anziehungskraft haben als das Spielcasino, für das Bad Zwischenahn früher lange bekannt war.

Zurzeit ist keine Saison, deshalb herrscht in diesen Tagen relative Ruhe im 14 Hektar großen Park. Arbeiter bessern Wege aus und legen neue Gärten an. Christiane Mühl kommt des Weges, sie kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit des Parks und erzählt von den geplanten Veranstaltungen des Jahres. Der Zauberer und WDR-Moderator Marc Weide hat sich angekündigt, die Schauspieler Gustav Peter Wöhler und Jan Josef Liefers machen mit ihren Bands Musik, die Liedermacher Stefan Gwildis und Sarah Lesch kommen genauso wie Bandleader und Entertainer Tom Gaebel. Verhältnismäßig große Namen für einen verhältnismäßig kleinen Ort.

Hans-Georg Brinkmeyer gefällt das. Der Gastronom, den fast jeder im Ort kennt, hat ein Faible für große Namen. Auf seinem Ahrenshof waren schon Showgrößen wie Dieter Bohlen, Roberto Blanco oder Thomas Gottschalk zu Gast. Brinkmeyer freut sich darüber, dass Bad Zwischenahn ein staatlich anerkanntes Heilbad bleiben darf, aber er hat auch eine Sorge: das Image, das mit dem Titel transportiert wird. „Viele alte Leute“, sagt Brinkmeyer. Natürlich hat er nichts gegen sie, er profitiert ja selbst von den betagteren Gästen. Aber Brinkmeyer ist einer, der vor Ideen sprüht, der nach vorne schaut, und deshalb fragt er sich: „Was bieten wir den ganz Jungen? Es gibt hier nicht mal eine Disco.“

Publikumsmagnet in Bad Zwischenahn: der Park der Gärten. (Vasil Dinev)

„Die Rollator-Dichte ist tatsächlich recht hoch“

Im Rathaus, ein paar Kilometer weiter ortseinwärts, kennt man die Bedenken. „Die Rollator-Dichte ist tatsächlich recht hoch“, so Schilling. Er sagt es mit einem Schmunzeln und sehr routiniert, da er oft mit diesem Thema konfrontiert wird. Schilling nimmt die Fragesteller dann gern gedanklich mit auf einen Rundgang um das Zwischenahner Meer. Hier am Ufer liegen in dieser Reihenfolge und im Uhrzeigersinn der Tennis-Club, die DLRG, der Fischereiverein, der Golfplatz, der Segelklub und die Jugendherberge. Sie bieten Segel- und Surfkurse an und „betreiben eine hervorragende Jugendarbeit“, wie Schilling sagt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Altersdurchschnitt in Bad Zwischenahn bei 55 Jahren liegt, im Ortskern ist die Hälfte der Bewohner 63 und älter. Der durchschnittliche Niedersachse ist 44 Jahre alt.

Hotelier Brinkmeyer probiert deshalb immer wieder mal etwas Verrücktes aus, getreu seines 5A-Prinzips: alles anders als alle anderen. Die Sache mit der Insel Welsum zum Beispiel war so ein Ding. Die Insel ist eigentlich gar keine Insel, sondern nur das von einem Wassergraben umgebene alte Fährhaus, das ihm bis vor zwei Jahren auch gehört hat. Aber der Graben trennt das Gebäude vom Festland, und als die Kurdirektoren der sieben Ostfriesischen Inseln vor einigen Jahren bei ihm zu Gast waren, kam ihm die Idee, seine Insel, genannt Welsum nach dem Wels aus dem Zwischenahner Meer, als achte Ostfriesische Insel anerkennen zu lassen. Das bekam er dann sogar schriftlich. Kurdirektor übrigens ist bis heute Klaus Baumgart, besser bekannt als der „dicke Klaus“ von Klaus und Klaus.

Aktuell verfolgt Brinkmeyer ernsthaftere Pläne. Er lässt elf Ferienwohnungen im Ort bauen, „Wohnungen mit Pfiff“, wie er sagt. Das verbindende Element sind wieder die Ostfriesischen Inseln, jede Wohnung wird mit dem Thema spielen. Mehr möchte Brinkmeyer im Moment noch nicht verraten, nur so viel: Im April soll alles fertig sein. Er sagt: „Man muss hier schließlich auch für junge Gäste und Familien etwas anbieten.“

Zur Sache

Kurort, Heilbad, Seebad

Derzeit gibt es in Niedersachsen 110 staatlich anerkannte Orte, davon sind 36 Heilbäder und Kurorte. Daneben gibt es Luftkurorte und Erholungs- sowie Küstenbadeorte. Die Bezeichnung „Bad“ darf nur von Gemeinden verwendet werden, die als Heilbad, Nordseeheilbad, Nordseebad, Kneipp-Heilbad und Kneipp-Kurort anerkannt sind. Die Gemeinden entscheiden selbst, ob die Bezeichnung „Bad“ Bestandteil ihres Namens sein soll. Um dieses Prädikat zu erreichen, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein, zunächst einmal braucht es ein Heilmittel. In Bad Zwischenahn ist es das Moor. Von zentraler Bedeutung ist die medizinische Versorgung im Ort. Die Stadt muss außerdem „Kurortcharakter“ haben, also verkehrsarm, ruhig und so barrierefrei wie möglich sein. Auch Luft- und Wasserqualität spielen eine Rolle. Ein anderer wichtiger Faktor ist der Kurpark. Bad Zwischenahn hat ihn seit 2017 umgestaltet, mit mehr Grün, mehr Farben und besserer Sicht aufs Meer. Kurorte sollten außerdem ein attraktives Kulturprogramm anbieten.