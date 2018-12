Die Moorpiraten in ihrem Element: Alle sechs Wochen treffen sich die St. Pauli-Fans zum Stammtisch im Pub an der Bördestraße. (Kosak)

Ein Fan ist ein Liebhaber: Er pflegt eine emotionale Beziehung zu einem Objekt. Was eine Gruppe von Fans miteinander verbindet, ist die gemeinsame Leidenschaft für eine bestimmte Sache, die sie in ihrem Alltag nicht missen möchten. Bei den Moorpiraten aus Osterholz-Scharmbeck und Umgebung ist das der FC St. Pauli. „Die Pauli-Fans sind einfach ein lustiges Völkchen“, schwärmt Heino Wiechmann. Er sitzt im „Smoke-and-Music“-Pub, kurz SAM, und nimmt einen Schluck vom Bier. Nicht nur Wiechmann hat sich in den Kultverein von der Hamburger Reeperbahn verguckt. Auch Klaus Monsees, Holger de Haan, Lutz Nagel und Julian Kreiss teilen diese Leidenschaft für den Zweitligisten. Alle sechs Wochen treffen sich die Pauli-Fans in dem Pub in der Bördestraße.

Kneipenwirt Nagel hat sich schon vor Jahrzehnten mit dem Kiez-Club-Fieber angesteckt und versorgt die gesellige Runde mit Getränken. Optisch entspricht er womöglich am ehesten dem, was sich viele unter einem Pauli-Fan vorstellen: schwarze Lederhose, rockige Kappe und Piercings im Ohr. Wer den Zapfhahn ausblendet und gedanklich durch ein Steuerruder ersetzt, der könnte die rustikale Kneipe auch für einen Teil eines Piratenschiffs halten. „So laufe ich schon immer rum“, ruft Nagel hinter dem Tresen und lacht. Eine feste Kleiderordnung gebe es unter Pauli-Fans nicht. „Manche kommen mit zerrissenen Jeans zum Spiel, andere tragen ein feines Jackett. Jeder kann kommen wie er will. Das ist das Tolle“, ist sich der Stammtisch einig.

Unaufgeregt, alternativ, ein bisschen verrückt: Die Fankultur beim FC St. Pauli sei für jeden offen, das Spektrum reiche vom Klempner über den Anwalt bis zum Arzt. Unter den Moorpiraten befindet sich auch ein Flüchtling aus Syrien. Als de Haan dem jungen Mann Deutschunterricht gab, bemerkte er dessen Interesse für die deutsche Fußballlandschaft. „Er kennt sämtliche deutsche Nationalspieler und die Clubs in der Bundesliga“, sagt er. Schließlich habe de Haan den angehenden Apotheker mit zu einem Spiel nach Hamburg genommen. Der Rest ist Geschichte.

Gänsehaut und sowas wie Romantik

Der SAM-Pub ist die Vereinsgaststätte der Moorpiraten. „Uns alle verbindet das Teufelsmoor. Da lag es nahe, den Namen zum Programm zu machen. Mit den Piraten hat sich das Bild dann zusammengefügt“, erklärt Monsees die Namensgebung. Den Fanclub haben die Anhänger im Sommer 2017 gegründet. Dabei begeistern die Hamburger Kiezkicker die Männer schon länger. „Ich habe Ende der 80er-Jahre bei Stagges mal im Fernsehen gesehen wie St. Pauli gegen Werder gespielt hat. Das war wie Klein gegen Groß und hat mich fasziniert“, erinnert sich de Haan.

Für Heino Wiechmann ist es die Treue der Pauli-Fans, die den Bauunternehmer beeindruckt: Selbst als der Verein in der dritten Liga gespielt hat, war das Stadion bis zum Rand gefüllt.“ Sein Sitznachbar, Julian Kreiss, kommt ursprünglich aus der Kreisstadt, wohnt mittlerweile aber in Langwedel. Die Entfernung hält den 29-Jährigen jedoch nicht davon ab, zu den regelmäßigen Stammtischen zu kommen.

Allein in Deutschland gibt es rund 400 St. Pauli-Fanclubs, weltweit etwa 500. Doch warum wird ein Fußballverein von Menschen im über 6000 Kilometer entfernten US-Bundesstaat New York gefeiert, am anderen Ende der Welt, wo nicht einmal Deutsch gesprochen wird? „Die Mischung aus Sport, politischen Idealen und sozialem Engagement kommt an. Es ist nicht einfach nur Fußball“, erklärt de Haan. Die Atmosphäre am Hamburger Millerntor sei einmalig. Fußballromantiker kämen dort auf ihre Kosten. „Beim Einlaufsong ‚Hells Bells‘ von AC/DC kriege ich noch immer Gänsehaut“, gesteht der Pauli-Fan. Sport bedeute Emotionen und Leidenschaft – und das gebe es am Millerntor.

Auch wenn der Totenschädel auf der St. Pauli-Flagge für Außenstehende einen anderen Eindruck vermitteln mag: Die Spiele verlaufen friedlich und gewaltfrei. Wer pöbelt, fliegt raus. Viele Fans identifizieren sich mit der antifaschistischen und antisexistischen Haltung des Sportclubs. „St. Pauli zeigt, dass Fußball ein Mittel für eine bessere Welt sein kann“, findet de Haan. Der Hamburger Verein sei für viele eine Alternative zum zunehmend kommerzialisierten, modernen Fußball.

FC St. Pauli beliebt unter den Deutschen

Wie beliebt die Kiezkicker unter den Deutschen sind, zeigt auch eine aktuelle Studie der Technischen Universität in Braunschweig, bei der 4000 Menschen die deutschen Fußballvereine nach ihrer Sympathie bewertet haben. Der FC St. Pauli landete auf dem vierten Platz und steht damit vor dem Hamburger SV (Platz 24) und dem SV Werder Bremen (Platz 10).

Wenn möglich, fahren die Moorpiraten gemeinsam zu den Heimspielen ihres Lieblingsvereins. Bisher konnten sie jedoch nur Tickets für Freundschaftsspiele ergattern. „Die Heimspiele sind leider fast immer ausverkauft“, so de Haan. Komplett auf die Partien des FC St. Pauli verzichten müssen die Moorpiraten aber nicht. Pünktlich zum Spielanpfiff verwandelt sich Wiechmanns Wohnzimmer in eine Art Mini-Millerntor. Auf der Großbildleinwand verfolgen die Mitglieder des Fanclubs gemeinsam die Spiele.

Neben dem Fußball stehen aber auch kulturelle Veranstaltungen auf dem Programm der Moorpiraten. Im Herbst gab‘s eine Torfkahnfahrt, dieses Wochenende waren alle zusammen auf dem Bremer Weihnachtsmarkt. „Unser Plan ist es, in Zukunft drei bis vier Veranstaltungen pro Jahr anzubieten“, verkündet Monsees. Bisher finden die Treffen in der Kneipe noch in einem kleinen Kreis statt. Dabei haben die Moorpiraten eigentlich mit mehr Zulauf gerechnet. „In Worpswede und Bremen wimmelt es von Pauli-Fans. Wir wissen nicht, weshalb sich davon bisher niemand bei uns gemeldet hat“, sagt de Haan.

„Freuen uns über jeden, der mit uns die Begeisterung teilen möchte“

Durch Präsenz in den Medien, Mundpropaganda und Anzeigen auf Ebay möchten er und die anderen Anhänger das ändern: „Wir freuen uns über jeden, der mit uns die Begeisterung teilen möchte, egal ob männlich oder weiblich.“ Ihre eigenen Frauen konnten die Fußballfans bereits von der Pauli-Mentalität überzeugen. „Wir haben sie mit zum Millerntor genommen. Die Atmosphäre hat sie direkt begeistert, obwohl sie sich sonst nur für die Weltmeisterschaft interessieren. Die Stimmung im Stadion hat als Werbung gereicht“, berichtet de Haan stolz.

Wer Teil der Moorpiraten werden oder die Mitglieder bei einem „Schnupper-Stammtisch“ kennenlernen möchte, kann sich an Holger de Haan unter der Telefonnummer 0 47 91 / 35 67 wenden. Informationen zu den bevorstehenden Veranstaltungen gibt es auch auf der Facebook-Seite der Moorpiraten.