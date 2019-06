Der 65-jährige Autor Klaus-Peter Wolf kommt gebürtig aus Gelsenkirchen. (Anne Werner)

Da vorne. Da vorne hat der Serienmörder gesessen. Direkt am Fenster, zweiter Tisch, mit Blick auf die Straße. Und nur ein paar Tische weiter saßen die Kommissarin und ihre Freundin, vertieft ins Gespräch. Jörg Tapper weiß gar nicht, wie oft er den Menschen die Geschichte schon erzählen musste. Fast jeden Tag kommen Gäste und Touristen zu ihm ins Café ten Cate in die Osterstraße 153 im Zentrum von Norden und wollen wissen: Wo hat der Serienmörder Dr. Sommerfeldt denn nun gesessen? Und wie hat Kommissarin Ann Kathrin Klaasen ihn später gekriegt?

25 000 Menschen leben im ostfriesischen Städtchen Norden. Die Restaurants heißen hier Smutje, Goode Wind oder Seestern. Ostfriesisches Brauchtum wie Boßeln, Bogenmachen oder die Puppvisiet, der Umtrunk beim Nachbarn zur Geburt eines Kindes, wird in Norden liebevoll gepflegt. Aber die Gegend ist auch gefährlich: Mehr als 50 Morde hat es in den vergangenen 15 Jahren gegeben. Die Opfer wurden verbrannt, eingemauert, aufgehängt, erschossen und erstochen.

Jörg Tapper, Konditormeister von Beruf, begrüßt Peter Grendel, Bauunternehmer im Ort. Sie umarmen sich, und dann machen sie sich erst einmal über einen Marzipan-Seehund und Pralinen aus dem Sortiment des Hauses her. So sieht das also aus, wenn sich zwei Männer in einem der gefährlichsten Orte Deutschlands treffen. Aber das stimmt natürlich nur so halb. Es ist etwas komplizierter.

Ein Bär von mann

Norden, das Café ten Cate, Tapper, Grendel und Bloem gibt es wirklich. Den Serienmörder Dr. Sommerfeldt, die Kommissarin Ann Kathrin Klaasen und die ganzen Morde aber nicht. Sie sind Erfindungen des Schriftstellers Klaus-Peter Wolf. Seine Ostfriesenkrimis, die sich über elf Millionen Mal verkauft haben, sind der Grund dafür, dass Menschen extra hierher kommen. Dass sich Realität und Fiktion immer wieder kreuzen und vermischen. Tapper und Grendel sind nicht nur echte Norder. Sie tauchen auch regelmäßig in Wolfs Büchern auf. Unter ihrem echten Namen und mit ihrer echten Biografie.

Peter Grendel zum Beispiel. Ein Bär von Mann, mit Händen so groß wie Bratpfannen. So beschreibt Wolf ihn auch in seinen Romanen. Grendel wohnt in derselben Straße wie der Autor. Sie lernten sich näher kennen, als Wolf bei der Recherche zu einem seiner ersten Bücher fachmännischen Rat brauchte. Ein Sturm hatte gerade Wolfs Dach abgedeckt, und das sollte nun auch seiner Kommissarin im Buch passieren. Wolf fragte bei dieser Gelegenheit auch noch, ob er ihn, also Grendel, wohl in seine Bücher einbauen dürfe. „Warum nicht, hab‘ ich gedacht, dann tauchst du halt einmal im Roman auf und gut is‘“, sagt Grendel. Von wegen gut is‘.

Grendel ist fast ein kleiner Star, mindestens aber Liebling vieler Leser. In jedem Buch spielt der gelernte Maurer inzwischen mit, mal in tragender Rolle, mal als Stichwortgeber für einen Gag. Wie damals bei der Hochzeit. Wolf wollte seine langjährige Lebensgefährtin Bettina Göschl im Norder Teemuseum heiraten. Grendel steckte Wolf im Vorfeld der Feierlichkeiten ein Zettelchen zu mit dem Hinweis: „Wenn du nachher nicht weiter weißt, einfach ablesen.“ Im Roman „Ostfriesenfluch“ liest sich das dann so, wenn Wolf den Polizisten Frank Weller, Ehemann von Kommissarin Klaasen, sinnieren lässt: „Peter Grendel hatte ihm einen Zettel in die Tasche gesteckt, darauf stand: Ja, ich will. Damit er sich ja bei der wichtigsten Frage nicht verhaspelte.“

Anfangs hat Wolf solche Textstellen noch zur Freigabe vorgelegt. „Aber nach dem dritten oder vierten Mal habe ich gesagt: Lass‘ gut sein, Klaus-Peter, ich vertraue dir“, sagt Grendel. Aus den Nachbarn im Distelkamp sind längst Freunde fürs Leben geworden. Grendel war es auch, der den gebürtigen Gelsenkirchener Wolf mit der Tradition des Paaskefüür, des Osterfeuers, vertraut machte. Man ging gemeinsam hin, amüsierte sich und irgendwann am Abend dachte sich Wolf: „Wie wäre das wohl, wenn man da jetzt eine Leiche reinlegte?“ In seinem Buch „Ostfriesenfeuer“ können Wolfs Leser das herausfinden.

Gastauftritt in einer Verfilmung der Bücher

Die Stadt Norden hat längst das Potenzial der Ostfriesenkrimis erkannt und spielt mit den Zutaten der Reihe. Die „mörderische Stadtführung“ beispielsweise ist stets gut besucht. Am Rathaus geht’s los und dann an Orte, die in den Romanen eine Rolle spielen: zur ehemaligen Kornbrennerei Doornkaat (Wahlspruch „Heiß geliebt, kalt getrunken“), zur Gaststätte Mittelhaus, zum Polizeigebäude oder, natürlich, ins Café ten Cate. Im Mittelhaus trinkt man einen brennenden Friesengeist, bei ten Cates probiert man die Deichgrafkugeln und im Smutje dann gleich ein komplettes Klaus-Peter-Wolf-Menü. Aktuell für 29,90 Euro auf der Karte: vorweg Bloody Smutje, fruchtige Tomatencreme, dann hausgemachte Roulade vom Jungrind mit hiesigen Kleikartoffeln und zum Abschluss Rote Grütze mit Vanilleeis und Krokant-Streuseln.

Peter Grendel hat seit seinem ersten Auftritt in einem Wolf-Roman unzählige Autogramme geben müssen, er hat für Selfies posiert und neugierigen Fans die Tür geöffnet, wenn sie bei ihm vor dem Haus standen. Man kann sogar bei ihm einziehen. Er vermietet eine Ferienwohnung, im Internet wirbt er mit dem Hinweis „Bei Peter – Urlaub beim Original aus den Ostfriesenkrimis“. In einer Verfilmung der Bücher hatte er einen Gastauftritt, er schob ein Fahrrad durchs Bild. Weil die Rolle des Peter Grendel in den Filmen größer angelegt ist, übernimmt ein Profi, der Schauspieler Andreas Euler, diesen Part. Grendel hat sein filmisches Ich schon kennengelernt, „ein Hammertyp“, sagt er. Peter Grendel genießt seinen bescheidenen Ruhm.

Die Leute vom Film sind wieder im Ort

Auch Klaus-Peter Wolf mag es, wenn seine Leser die Nähe zu ihm suchen. Der Autor nimmt seine Fans sehr ernst. Das führt mitunter zu skurrilen Verstrickungen. Jahrelang fuhr Grendel einen gelben Bulli. Der Wagen, Werbeaufdruck „Eine Kelle für alle Fälle“, war in Norden bekannt und selbstverständlich festes Requisit der Romanausstattung. Irgendwann kaufte sich Grendel einen neuen Wagen. In Blau. „Jetzt haben wir ein Problem“, sagte Wolf zu Grendel, „das lassen uns die Leser nicht durchgehen. Der Bulli muss gelb sein.“ Also ließ Grendel umlackieren.

Mit Anekdoten dieser Art könnten Grendel und seine Mitstreiter komplette Abendprogramme füllen. Tappers Marzipan-Seehund zum Beispiel ist längst nur noch als Ubbo-Heide-Seehund bekannt, benannt nach der Romanfigur Ubbo Heide. Der Kripochef aus Aurich liebt Marzipan über alles. „Einmal Robben-Schlachten unblutig“, sagt Tapper, wenn er seinen Besuchern die Spezialität in feine Streifen geschnitten serviert. Viele Gäste nicken dann verschwörerisch. Sie wissen, was es mit Ubbo Heide und dem Seehundschlachten auf sich hat. Tapper hatte auch schon seinen Filmauftritt, „neun Sekunden lang“. Er spielte sich selbst.

Die Leute vom Film sind auch jetzt gerade wieder im Ort. Sie drehen das „Ostfriesengrab“ fürs ZDF. Am Skipperhuus im Hafen haben die Fernsehmenschen Quartier bezogen. Sonst ist hier der Yacht-Club Norden Hausherr. Der Schauspieler Marek Harloff trägt Gummistiefel, er kommt gerade vom Dreh aus dem Watt, jetzt telefoniert er erst einmal. Hauptdarstellerin Julia Jentsch muss noch schnell geschminkt werden, sie verschwindet in einem Wohnwagen mit der Aufschrift „Die mobile Maske“. Das Team vom „Hollywood-Catering“ hat derweil das Mittagsbuffet aufgebaut. Und mittendrin Klaus-Peter Wolf. Offiziell nimmt er bei den Verfilmungen eine beratende Funktion ein. Er ist aber nur selten bei den Dreharbeiten vor Ort. Termine.

Bevor Wolf vorhin zum Set gekommen ist, ist er sich selbst am Strand begegnet. Auf einer der Umkleidekabinen am Wasser klebt neuerdings ein lebensgroßes Porträt von ihm. Für Fans und Kenner: Es ist die Umkleide gleich neben dem Fundort der Leiche von Kai Uphoff. Für alle anderen: Das ist dort, wo jetzt ein Pfahl mit einem Schild in den Sand gerammt ist, auf dem steht: „Hier starb Kai Uphoff im Roman ,Ostfriesenkiller‘“. Als Wolf erzählen soll, wie das so ist, wenn man ständig sich selbst, seinen Fans, seinen Figuren und den echten Menschen aus seinen Büchern begegnet, muss er eine Weile nachdenken. Dann setzt er das typisch verschmitzte Klaus-Peter-Wolf-Lächeln auf, so als wolle er sagen: Hab‘ hier in Norden ganz schön was angerichtet mit meinen Büchern, was?

