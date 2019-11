Die erste Bauhaustapetenkollektion umfasste 14 unterschiedliche sehr dezente Muster in 145 Farbvariationen. (Rasch)

Eine Gemeinde im Nordwesten Deutschlands hat wesentlichen Anteil daran, dass heute der Name Bauhaus und die vor 100 Jahren gegründete Staatliche Bauhausschule in aller Munde ist. Das ist die Botschaft einer Ausstellung, die noch bis zum 8. Dezember im Kulturgeschichtlichen Museum Osnabrück zu sehen ist. Gewidmet ist sie der Bauhaustapete, 1929 erstmals von Schülern am Bauhaus Dessau entworfen und in der Hannoverschen Tapetenfabrik Gebr. Rasch & Co. in Bramsche hergestellt. Bis heute ist sie das älteste Bauhausobjekt, das seit 90 Jahren ohne Unterbrechung produziert wird – nach wie vor von Rasch in Bramsche.

Die erste Bauhaustapetenkollektion umfasste 14 unterschiedliche sehr dezente Muster in 145 Farbvariationen. Eine Revolution: Statt der bis dahin üblichen ornamentreichen Tapeten mit Blumenmustern oder anderen großflächigen Verzierungen wurden einfarbige Tapeten in gebrochenen Pastelltönen gefertigt, mit kleinen Karos oder ganz feinen Strichen. Bei anderen Herstellern und Architekten stießen damals solche Tapeten auf Ablehnung. „Nichts drauf und nichts dran“, so das Urteil der Fachleute. In der Ausstellung finden sich neben Tapetenwänden, Tapetenmusterbüchern, Briefwechseln, Fotos und eingespielten Interviews auch viele Anzeigen für die Bauhaustapete – der Unternehmer Emil Rasch investierte in eine große Werbekam­pagne und verschickte Musterhefte mit Originaltapetenabschnitten an Architekten.

Mehr zum Thema Weimar, Dessau, Berlin Die coole Wundertüte - Das Bauhaus wird 100 Das Bauhaus findet sich heute in der ganzen Welt - aber es entstand vor einem Jahrhundert in ... mehr »

Mit der Zeit änderte sich die Stimmung. In vielen Siedlungen des Neuen Bauens wurde Anfang der 30er-Jahre die Bauhaustapete an die Wände geklebt. Neben dem günstigen Preis spielte eine Rolle, dass die Tapeten durch ihre Schlichtheit gut zum Mobiliar passten und die engen Räume nicht durch großformatige Muster erdrückt wurden. Welche Farbe damals bevorzugt wurde, darüber gibt es heute keine Aufzeichnungen mehr. Innerhalb kurzer Zeit wurden sechs Millionen Rollen verkauft – ein großer Erfolg in Zeiten der Wirtschaftskrise.

Neben historischen Tapeten ist auch die neueste Bauhaus-Kollektion der Firma Rasch in Osnabrück zu sehen. Eine Kollektion, die zum Teil einst von Bauhausdirektor Walter Gropius und seinen Schülern entworfen wurde. Die Besonderheit: Sie muss noch überstrichen werden. Dafür hat eine Partnerfirma 72 Farbtöne hergestellt, die die historischen Bauhausfarben als Grundlage haben. Von der einstigen Idee „Volksbedarf statt Luxusbedarf“ ist allerdings nichts mehr geblieben. „Das heutige Bauhaus ist zu einer elitären Idee mutiert“, sagt Geschäftsführer Frederik Rasch. Die neue Bauhauskollektion kostet pro Rolle rund 70 Euro, während die günstigsten Tapeten aus dem übrigen Rasch-Sortiment bereits ab 15 Euro im Baumarkt zu haben sind.

Mehr zum Thema „Haus am Wasser“ in Vegesack Bauhaus an der Weser Im Vegesacker Stadtgarten steht ein architektonisches Kleinod aus den 20er-Jahren: Das einstige ... mehr »

Auch sonst hat sich nach Angaben des Deutschen Tapeteninstituts viel verändert: Durch die weit verbreiteten Vinyltapeten, die viel leichter als die früher üblichen Papiertapeten aufgebracht und entfernt werden können, habe sich die Tapete zum Modeartikel entwickelt, die mit einer besonderen Optik alle drei bis vier Jahre ausgetauscht werde. Laut Geschäftsführer Karsten Brandt sind vor allem Botanik- und Blumenmotive gefragt. Auch große Bildtapeten zum Beispiel mit Fotos aus dem Urwald haben ihre Anhänger. Nicht selten wird dabei nur eine Wand auffällig tapeziert und der Rest gestrichen. Geblieben ist die harte Konkurrenz mit dem Anstrich, der schon vor 90 Jahren vielen als preiswerteste Möglichkeit zur Innenwandgestaltung galt. Seit Jahren gehen die Umsätze der deutschen Tapetenindustrie zurück. „Das liegt an veränderten Grundrissen mit weniger Wänden. Zudem wird in Neubauten überwiegend gestrichen“, sagt Brandt.

Eine anschauliche Ausstellung über ein Massenprodukt, die einen Haken hat: Den Besuchern wird vermittelt, dass Rasch das Bauhaus durch die Beteiligung an den Einnahmen lange finanziell getragen hat, der Vertrag 1933 im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst wurde und danach weiter Zahlungen geleistet wurden. Der Architekturhistoriker Winfried Nerdinger, Präsident der Bayrischen Akademie der Schönen Künste, schreibt dagegen, dass dieser Vertrag einseitig von Rasch gekündigt wurde, er sich dabei die Namensrechte für die Bauhaustapete sicherte und die Aufkündigung der finanzielle Todesstoß für das Bauhaus war, der zur Auflösung der legendären Hochschule für Gestaltung beitrug. Darüber erfährt der Besucher nichts. Hat sich das Museum von einem Unternehmen einspannen lassen? Eine entsprechende Anfrage hat das Kulturgeschichtliche Museum bis heute nicht beantwortet.