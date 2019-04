ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Stempelkarussell (Stempelhalter) steht neben einem Stapel Akten auf einem Schreibtisch in einer Behörde in Frankfurt (Oder), aufgenommen am 06.09.2007. Den Umzug von Behörden aus Großstädten auf das Land hat der Städte- und Gemeindebund für Niedersachsen gefordert. Foto: Patrick Pleul/dpa (zu lni "Mehr Beamte aufs Land - Bayern-Plan weckt Interesse in Niedersachsen" vom 21.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (Patrick Pleul)

Die Kita macht später auf und früher zu, die Schule ist eine Baustelle. Aufträge werden nicht vergeben, die Bürgerämter sind voll, der Müll wird später abgeholt, Straßen nicht gekehrt und Passanträge liegen fein gestapelt in den Behörden. Die Infrastruktur verkommt, die wirtschaftliche Entwicklung stagniert dadurch. Gehen wir hilflos in die Zukunft? Noch ist es nicht so, aber es kann so kommen. Vieles spricht dafür. Wir leisten uns immer kompliziertere Verfahren und ein System, das die Suche von Fehlern belohnt und nicht die Schaffung von Arbeits- und Lebensqualität für die Bürger. Mehr Leistungen müssen mit weniger Personal in kürzerer Zeit erbracht werden. Zugleich trifft der Fachkräftemangel den öffentlichen Dienst mit voller Härte. Gute Ingenieure und IT-Spezialisten lachen nur über die Gehälter der Behörden. Auch in allen anderen Bereichen ist es schwierig, gutes Personal zu finden. In der Wirtschaft wird mit Prämien, Dienstwagen und attraktiven Arbeitsbedingungen geworben.

Der Öffentliche Dienst krankt an seiner Kultur: Angst vor Fehlern, Vorschriftenflut, permanente Prüfungen und eine wenig ausgeprägte Belohnungskultur. Es wächst die Unzufriedenheit der Bediensteten und potenzielle Bewerber werden abgeschreckt. Ein Beispiel? Behörden dürfen, nach Ansicht einer Staatsanwaltschaft, ihren Mitarbeitern kein Wasser spendieren – auch nicht im Hochsommer bei mehr als 30 Grad. Auch Zuschüsse für Betriebsausflüge und Weihnachtsfeiern wurden kritisiert. Sicherlich hat die Staatsanwaltschaft alles richtig und genau geprüft. So sind die Vorschriften. Aber genau deshalb müssen sie dringend geändert werden!

Wenn Behördenchefs, die ihr Personal zu guten Leistungen motivieren wollen, mit Strafverfahren rechnen müssen, dann ist es höchste Zeit, den öffentlichen Dienst neu aufzustellen! Wir müssen Vorschriften und Prüfungen deutlich reduzieren, um mehr Zeit für die Bürger zu haben. Kreative und mutige Vorgesetzte brauchen Rückendeckung und den richtigen Werkzeugkasten! Geld, Sonderleistungen, Freiräume für Entscheidungen, viel Vertrauen und Boni – wie in der freien Wirtschaft gehören da hinein. Es darf auch ein Wochenende an der See für das Team, eine Konzertkarte oder ein Grillabend auf Kosten des Arbeitgebers sein. Die Politik muss ein neues System für den Öffentlichen Dienst schaffen. Ein System, das den Mut zu Fehlern, zum Risiko, zu Belohnungen und zu Entscheidungen fördert! Damit hätten wir eine Chance, unsere Verwaltungen zukunftsfähig aufzustellen und nicht hilflos in einer Zukunft zu landen, die uns nicht gefallen kann.

Gastautor Thorsten Bullerdiek (NSGB)

Zur Person

Unser Gastautor

ist seit 1997 der Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes (NSGB). Der Verband

vertritt über 400 kreisangehörige Städte, Gemeinden

und Samtgemeinden.