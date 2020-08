Prozess gegen "Hells Angels"-Boss in Hannover

Mutmaßliches Rocker-Opfer erinnert sich nicht

Rockerboss Frank Hanebuth steht in Hannover unter anderem wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung vor Gericht. Das mutmaßliche Opfer will sich zu Prozessbeginn an nichts erinnern.