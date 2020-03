Hündin Smilla und ihr Ziegensprössling. (Christina Roling)

Weil ein kleines Zicklein von seiner Mutter nicht angenommen wurde, hat Christina Roling beschlossen, das Junge per Hand großzuziehen. Unterstützung bekommt sie dabei von ihrer zweieinhalb jährigen Hündin Smilla.

„Smilla ist eigentlich ein Jagdhund, hat aber offensichtlich einen sehr ausgeprägten Mutterinstinkt“, berichtet Roling. Das Zicklein sei drei Wochen zu früh geboren und von der Mutter nicht angenommen worden. „Wir haben es in unserem Stall gefunden und die Tierärztin gerufen. Sie meinte, dass das Zicklein einen starken Lebenswillen habe. Deshalb haben wir uns entschieden es selber aufzuziehen“, sagt Roling.

Momentan wohnt die kleine Ziege in einem Karton im Haus der Familie, Rolings Freund, der wegen der Coronakrise aktuell auf der Arbeit nicht so viel zu tun hat, kümmert sich allerdings um einen eigenen Auslauf für den Sprössling. „Momentan ist es noch sehr kalt, deshalb ziehe ich dem Kleinen immer eine Jacke an, wenn wir nach draußen gehen“, berichtet die Ziehmutter.

Die Aufzucht per Hand gestalte sich, auch durch den Einsatz der Hündin Smilla, angenehm. Da der Mutterinstinkt der Hündin allerdings so stark ausgeprägt ist, hat Roling stets ein Auge darauf, dass die kleine Ziege nicht zu nah an die Zitzen kommt: „Wir wollen auf jeden Fall vermeiden, dass Smilla wegen der Muttergefühle Milcheinfluss bekommt“, erklärt die sie. Bekommt eine Hündin Milcheinfluss, obwohl die Milch nicht bennötigt wird, besteht die Möglichkeit, dass sich die Zitzen entzünden. Eigene Jungen wird Smilla wohl keine mehr bekommen, Roling plant sie zu sterilisieren.