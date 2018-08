Der verunglückte Flugschüler hatte nach Angaben des Deutschen Aero-Clubs (DAEC) Steuerprobleme gemeldet. Kurz vor dem Absturz des Segelflugzeugs habe er vom Fluglehrer die Aufforderung zum Absprung erhalten. Das Flugzeug zerschellte auf einem Friedhof, der 15-Jährige prallte rund 150 Meter weiter auf einem Verkehrsübungsgelände auf den Boden. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich sein Fallschirm nicht entfaltet. Durfte er in dem Alter allein im Cockpit sitzen? „Er durfte“, sagt der Geschäftsführer des DAEC-Landesverbands Niedersachsen, Gunter Bertram.



Was ist über den Unfallhergang bekannt?

Obwohl die Ermittlungen ganz am Anfang stehen, gibt es erste Hinweise. Beobachter berichteten von einer Art Seitengleitflug mit starkem Höhenverlust in der Platzrunde. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hatte der junge Pilot über Funk Steuerprobleme gemeldet, sodass sich die Ermittlungen nun auf die Ruder-Befestigung konzentrieren. Die beweglichen Teile am Tragflächenende (Querruder) sowie am Leitwerk (Seiten-/Höhenruder) sind für Lage-Veränderungen des Flugzeugs wichtig ‒ etwa bei Kurven oder beim Steig- und Sinkflug.

Wie sicher sind solche Segelflugzeuge?

Viele Clubs und Vereine schreiben Baustunden vor, bei denen die Maschinen von entsprechend ausgebildeten Mitgliedern gewartet oder repariert werden. Doch auch beim Segelflug gelten die strengen Regeln der Zivilluftfahrt: Jedes Flugzeug wird durch einen vom Luftfahrt-Bundesamt lizenzierten Prüfer jährlich kontrolliert. Viele Hochleistungs-Flugzeuge bestehen aus Faserverbundwerkstoff. Zur Schulung werden aber auch noch ältere Maschinen in Holzbauweise wie die an Ka 6 eingesetzt, mit der der 15-Jährige verunglückte. Der Flugschüler flog nach Club-Angaben am Unfalltag erstmals diesen Typ.

Ab wann kann mit der Segelflug-Ausbildung begonnen werden?

Den Traum vom Fliegen können Jugendliche schon ab dem Alter von 14 Jahren verwirklichen ‒ vorausgesetzt, ein Fliegerarzt hat ihnen zuvor die körperliche und geistige Tauglichkeit bescheinigt. Allerdings wird der Luftfahrerschein frühestens am 16. Geburtstag ausgehändigt ‒ selbst, wenn die Prüfung schon vorher erfolgreich abgelegt wurde. Diese Lizenz gilt unbefristet, wenn man die nötigen Mindestflugstunden innerhalb einer vorgeschriebenen Zeit nachweist und der Fliegerarzt keine Bedenken hat.

Dürfen Jugendliche vor dem 16. Geburtstag alleine fliegen?

Ja. In der praktischen Ausbildung werden zunächst mit einem Fluglehrer an Bord elementare Dinge wie Starten, Fliegen und Landen vermittelt. Danach steht der erste Soloflug an: einmal rund um den Platz. Weitere Übungen kommen hinzu. Der Fluglehrer hält dabei vom Boden aus Funkkontakt ‒ wie bei dem verunglückten 15-Jährigen, der in diesem Jahr nach Vereinsangaben bereits 50 Starts und Landungen absolviert hatte. In einem späteren Abschnitt der Ausbildung werden erfahrene Schüler mit einem Flugauftrag ihres Lehrers auf anspruchsvollere Navigationsflüge über Land geschickt.

Reicht die erworbene praktische Flugerfahrung aus?

Nein. Im vereinsinternen Theorie-Unterricht müssen die Flugschüler außerhalb der Flugsaison Wetterkunde, Navigation, Technik, den Aufbau der Luftraumstruktur oder auch das Verhalten in besonderen Fällen büffeln, bevor sie sich für die entsprechenden Prüfungen anmelden. Hinzu kommt das durchaus anspruchsvolle Wissen für das Funksprechzeugnis, das bei Überlandflügen Voraussetzung ist.

Wie lange dauert denn so eine Segelflugausbildung?

Sie ist in einem Verein relativ preiswert, dauert aber meist länger als in einer gewerblichen Flugschule. Denn für die Ausbildung stehen meist nur Wochenenden und Feiertage während der Flugsaison (meist von April bis Ende Oktober) zur Verfügung, sodass sich die Ausbildung zwei bis drei Jahre hinziehen kann.

Sind so junge Menschen wirklich schon reif genug fürs Cockpit?

Der Deutsche Aero-Club verweist auf jahrzehntelange positive Erfahrungen, nach denen seit den Anfangstagen des Segelflugs junge Menschen sehr schnell die charakterliche Reife dafür entwickelten.