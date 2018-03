Es bleibt bei frostigen Minusgraden in Niedersachsen. Jedenfalls bis zum kommenden Wochenende. (dpa)

Obwohl der Monat noch nicht zu Ende ist, wissen die Meteorologen schon jetzt: Im Vergleich zu vielen Vorjahren war der Februar 2018 kälter, sonniger und trockener. In der Nacht zu Dienstag wurden in Bad Harzburg minus 18,5 Grad erreicht. So kalt war es bislang in Niedersachsen noch nie.

"Die Wetterlage ändert sich bis Freitag nicht. Es bleibt bei Dauerfrost", sagte Rüdiger Hartig vom Deutschen Wetterdienst (DWD) der Deutschen Presse-Agentur. Bei klarem Himmel kann es demnach noch etwas kälter werden. Dem Meteorologen zufolge sind im Bergland Tiefstwerte bis minus 20 Grad möglich, im Flachland bis minus 15 Grad. Wärmer soll es erst am Wochenende werden. Ab Sonnabend rechnen die Experten tagsüber wieder mit Plus-Graden.

In der Nacht zu Dienstag waren die Temperaturen in Bad Harzburg auf minus 18,5 Grad gesunken. In Göttingen wurden minus 15 Grad und in Braunlage minus 16 Grad gemessen. Dem Deutschen Wetterdienst zufolge hatte es solch niedrige Temperaturen dort in diesem Jahr noch nicht gegeben. Nach den DWD-Statistiken war es zuletzt im Februar 2016 und 2012 ähnlich kalt. Extremere Minusgrade gab es etwa im Februar 1956, als das Thermometer in Göttingen an einem Tag minus 28 Grad zeigte, in Braunlage minus 25 Grad.

"Der Februar war kälter, deutlich sonniger und trockener als das langjährige Mittel", sagte die DWD-Meteorologin Annett Püschel. Als Bezugsraum werden die Jahre 1961 bis 1990 genommen. Für Mittwoch erwartete Püschel erneut einen sogenannten Eistag - einen Tag, an dem es in ganz Niedersachsen kälter als 0 Grad ist. Der Wind werde das Kältegefühl vieler Menschen noch verstärken, sagte sie. Temperaturen von minus 7 Grad am Tag könnten wie minus 20 Grad wahrgenommen werden.