Ein Mensch an Bord der "Mein Schiff 3" ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Schiff sei unter Quarantäne gestellt worden, teilten der Landkreis Cuxhaven und die Reederei am Freitagabend mit (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Nach einem positiven Corona-Test an Bord des in Cuxhaven liegenden Kreuzfahrtschiffs „Mein Schiff 3“ laufen weitere Tests der Besatzungsmitglieder. Das Schiff, das als eine Art Sammeltransporter für knapp 3000 Mitarbeiter der Tui-Flotte eingesetzt wurde, ist unter Quarantäne gestellt. Nach Angaben einer Reedereisprecherin vom Samstag werden Ergebnisse noch am Nachmittag erwartet.

Die „Mein Schiff 3“ befinde sich seit Dienstag ohne Gäste, dafür mit 2899 Besatzungsmitgliedern an Bord, in Cuxhaven, hatte Tui Cruises am Vortag erklärt. Da Häfen wegen der Corona-Krise geschlossen worden seien, habe die Reederei für ihre Beschäftigten die Rückreise in die Heimatländer selbst organisiert. Wie viele weitere Menschen nun getestet wurden, dazu machte die Sprecherin am Samstag keine Angaben. Man habe aber Kontaktpersonen des Betroffenen identifiziert. (dpa)