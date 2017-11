Cuxhaven

Nach Fahrt in Fußgängergruppe: Verdächtiger in Untersuchungshaft

Nach der Schreckensfahrt eines Autos in eine Fußgängergruppe in Cuxhaven muss der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilte, erließ der Haftrichter am Montagabend einen Haftbefehl wegen versuchten siebenfachen Mordes.