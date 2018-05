Frau auf offener Straße erschossen

Nach tödlichen Schüssen in Salzgitter: Verdächtiger festgenommen

Am Montagabend hielt ein Auto vor zwei Frauen. Ein Mann stieg aus und schoß mindestens zweimal. Eine Frau starb, die andere kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Der mutmaßliche Täter wurde am Dienstag festgenommen.