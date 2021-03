Die gute Nachricht kam aus der Staatskanzlei in Hannover: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) darf wieder seine häusliche Quarantäne verlassen. Ein weiterer Corona-PCR-Test sei negativ ausgefallen, teilte eine Regierungssprecherin am Freitag mit. Dem Live-Grußwort des Regierungschefs beim Gewerkschaftstreffen der IG Bergbau, Chemie, Energie an diesem Sonnabend und dem anschließenden Privat-Joggen steht also nichts mehr im Wege. Und der engen Mitarbeiterin, deren Virus-Erkrankung vor gut einer Woche die amtlich angeordnete Isolation von Weil und seinem Staatskanzleichef Jörg Mielke (SPD) ausgelöst hatte, geht es laut Behörde wieder besser.

Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) verteidigte derweil den niedersächsischen Kurs, wie in Bremen erst ab dem 19. April mit dem Impfen durch Hausärzte zu beginnen. Die derzeit zur Verfügung stehenden Dosen brauche man schon allein für die 52 Impfzentren im Land. „Wenn wir davon welche in die Praxen abgeben, würde das bedeuten, dass wir feststehende Termine in den Zentren absagen müssten“, warnte Behrens. „Wir fangen jetzt nicht an zu chaotisieren“, meinte die Ressortchefin mit Blick auf Länder wie Bayern, Hamburg und das Saarland, die mit dem ausdrücklichen Lob von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bereits ab dem 1. April Hausärzte einbeziehen wollen.

Mehr zum Thema Interview „Ein bisschen Muffensausen“ Sie ist die neue niedersächsische Ministerin für Gesundheit, Soziales und Gleichstellung: Im Interview verrät Daniela Behrens, wie sie die Corona-Regeln besser mit ... mehr »

Ab sofort können sich Menschen ab 70 Jahren und andere Personen aus der Priorisierungsgruppe zwei um einen Impftermin bemühen. Das Internet-Portal und die Telefon-Hotline wurden bereits am Freitag freigeschaltet. Ursprünglich war als offizieller Starttermin dafür erst der kommende Montag vorgesehen. In der nächsten Woche sollen die rund 750.000 Impfberechtigten der zweiten Gruppe von der Landesregierung ein persönliches Anschreiben mit allen wichtigen Informationen bekommen. Die Briefe gehen laut Behrens wöchentlich in drei Altersgruppen gestaffelt heraus. Dass hindert aber keinen jüngeren Ü 70-Jährigen daran, sich schon jetzt um einen Termin zu bemühen.

„Andere Bundesländer sind weiter“

Anders als im Januar will das Ministerium dazu von Beginn an auf die Adressen aus den Melderegistern der Kommunen zurückgreifen. Dies soll peinliche Fehler vermeiden. In der ersten Gruppe hatten aufgrund veralteter Daten eines privaten Anbieters auch längst Verstorbene Post erhalten. Behrens bat die neuen Berechtigten um Geduld, wenn es nicht sofort einen Termin gebe. Laut Ministerium stehen noch 60.000 Menschen aus der ersten Gruppe der über 80-Jährigen auf der Warteliste.

Derzeit verabreicht Niedersachsen wöchentlich rund 140.000 Dosen für die Erst- und die Zweitimpfung. Wenn der Bund seine angekündigte Liefersteigerung im April wahrmache, könne man die Zahl auf 180.000 und später auf 240.000 erhöhen, sagte Behrens. Zusammen mit den Hausärzten könne man später dann das Impftempo auf über eine Million pro Woche steigern – „wenn denn auch genügend Impfstoff kommt“. Um mehr Tempo zu machen, will die Ministerin möglichst auch über Ostern impfen lassen. „Die Pandemie macht an den Feiertagen ja auch keine Pause.“

Mehr zum Thema Nach Carola Reimanns Rücktritt Daniela Behrens wird neue niedersächsische Sozialministerin Schneller Wechsel an der Spitze des Sozial- und Gesundheitsministeriums in Hannover: Nach dem gesundheitsbedingten Rückzug von Carola Reimann wurde Daniela Behrens zur ... mehr »

Für Grünen-Sozialexpertin Meta Janssen-Kucz genügt dies alles nicht. „Zweckoptimismus ist keine Strategie.“ Die neue Ministerin mühe sich zwar redlich, der Frust der Ü 70 sei aber programmiert, wenn Hotline und Internet-Portal hoffnungslos überlastet seien. Auch bei den angekündigten kostenlosen Corona-Tests gehe es nur schleppend voran. „Andere Bundesländer sind da viel weiter“, kritisierte die Abgeordnete. Gerade wegen des langsamen Impfens brauche man umso schneller mehr Testmöglichkeiten. „Hier zählt jeder Tag.“

Die Vizechefin des Corona-Krisenstabes, Claudia Schröder, hatte zuvor berichtet, dass mittlerweile 1000 Arztpraxen und viele Apotheken die für Patienten einmal pro Woche kostenlosen Schnelltests mit der entsprechenden Bescheinigung anböten. Das Land erarbeite derzeit eine Allgemeinverfügung, die Einzelheiten regeln solle. Eine landesweite Übersicht darüber, wo die Tests tatsächlich vor Ort möglich seien, gebe es aber noch nicht. Immerhin will das Ministerium nicht allzu streng verfahren. Man könne nicht genau kontrollieren, ob sich jemand mehr als einmal pro Woche testen lasse, erklärte Ressortchefin Behrens. „So ein Test macht ja nicht viel Spaß. Da kann man das Restrisiko eines Missbrauchs akzeptieren.“

Wie zuvor schon die Gesundheitsministerin wies auch CDU-Fraktionschef Dirk ­Toepffer die Kritik der niedersächsischen Kommunen an dem festen Inzidenzwert von 100 für Öffnungen zurück. Man könne nicht einfach neue Parameter und Besonderheiten in die Betrachtung der Infektionslage aufnehmen und es dann ins Ermessen von Landräten oder Oberbürgermeistern stellen, ob Lockerungen zu verantworten sind, sagte Christdemokrat.

Die Stadtoberhäupter von Lüneburg, Salzgitter und Wolfsburg hatten von der Landesregierung eine ganzheitliche und nachhaltige Strategie gefordert. Man müsse jetzt wissen, wie man von Ostern über den Sommer bis nach Weihnachten kommt. Die Bürger akzeptierten die Einschränkungen nicht mehr, weil sie sie nicht nachvollziehen könnten und weil sie oft willkürlich wirkten.