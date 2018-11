Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Nazi-Glocke wird entwidmet

dpa

Die umstrittene Kirchenglocke aus der Nazi-Zeit in Schweringen (Landkreis Nienburg) wird entwidmet. Bei einem Gottesdienst an diesem Mittwoch wird der Geistliche Vizepräsident des Landeskirchenamtes, Arend de Vries, dazu in den Turm der Kirche klettern, teilte die hannoversche Landeskirche am Dienstag mit.