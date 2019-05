Die Staatsanwaltschaft hatte für den 42-jährigen Högel eine lebenslange Haftstrafe gefordert. (Hauke-Christian Dittrich/dpa/Pool/dpa)

Im Prozess gegen den mutmaßlichen Serienmörder Niels Högel haben mehrere Nebenkläger neben einer lebenslangen Haftstrafe eine anschließende Sicherungsverwahrung für den Ex-Krankenpfleger gefordert. "Ein Angeklagter, der fast 100 Menschen auf dem Gewissen hat, dem eine seelische Abartigkeit bestätigt wurde und der viele Jahre ins Gefängnis geht, der darf nicht mehr in die Allgemeinheit entlassen werden", begründete einer der Nebenkläger-Vertreter am Freitag seinen Antrag.

Die Staatsanwaltschaft hatte für den 42-jährigen Högel eine lebenslange Haftstrafe, die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, aber keine Sicherungsverwahrung gefordert. Sollte das Oldenburger Landgericht die besondere Schuldschwere feststellen, kann Högel nur in Ausnahmefällen - etwa bei schwerer Krankheit - nach 15 Jahren freikommen. Die Anklage sieht in 97 der 100 angeklagten Fälle die Täterschaft Högels als erwiesen an.

Mehr zum Thema Prozess um Krankenhausmorde Högel 97 Morde zur Last gelegt Im Prozess gegen Niels Högel sind am Donnerstag die ersten Plädoyers gesprochen worden. Emotional ... mehr »

Die Tatmotive des 42-Jährigen stünden auf tiefster moralischer Stufe und zeugten von einer völligen ethischen Verwahrlosung und menschlichen Verrohung, sagte ein Nebenkläger-Vertreter, der die Familie einer 74-Jährigen vertritt, deren Tötung Högel zugegeben hatte. Högel soll seine Opfer von 2000 bis 2005 an den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst mit Medikamenten zu Tode gespritzt haben.

Das Gericht will am 6. Juni das Urteil fällen. Am Tag davor, am 5. Juni, stehen die Plädoyers der Verteidigung an und das letzte Wort des Angeklagten, der bereits wegen sechs Todesfällen am Klinikum Delmenhorst zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. (dpa)