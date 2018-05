Boris Pistorius (SPD), Innenminister von Niedersachsen. (dpa)

Die klassischen Strukturen der Neonazis zerfasern, doch deren Ideologie befindet sich auf dem Vormarsch. Die Schnittmengen zwischen Rechtsextremismus und Populismus werden nach Erkenntnissen des niedersächsischen Verfassungsschutzes immer größer. „Die Grenzen verwischen zunehmend“, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch in Hannover.

„Ein bestimmtes Gedankengut findet so den Weg in die Mitte der Gesellschaft“, meinte der Ressortchef mit Blick auf wachsende Fremdenfeindlichkeit. Sein Gegenmittel: Offen und ohne Tabus über Probleme bei der Zuwanderung reden, aber diese nicht dramatisieren. Die Anhängerschaft der rechtsextremen Szene ist laut Verfassungsschutzpräsidentin Maren Brandenburger 2017 leicht auf 1325 Personen gesunken. Im Vorjahr waren es noch 1420.

Davon gelten 900 als gewaltbereit. Vor allem die NPD verliert weiter an Zuspruch, nur noch 300 Mitglieder zählt die Partei in Niedersachsen. Aber auch die Kameradschaften büßen massiv an Attraktivität für Jüngere ein. Folge: Beide Gruppierungen üben den Schulterschluss. „Das ist ein Bündnis der Schwäche und nicht der Stärke“, erklärte die Behördenchefin.

Mehr zum Thema Friedensfest Ostritz setzt ein Zeichen Drei Tage lang Hunderte Neonazis aus ganz Europa, die Hitlers Geburtstag feiern: Ostritz an der ... mehr »

Nennenswerte Aktionen habe es 2017 nicht gegeben, selbst die hiesige subkulturelle Musikszene schwächle im Vergleich zu den östlichen Bundesländern. Laut Verfassungsschutzbericht haben in Niedersachsen lediglich ein kleineres Konzert und acht so genannte Liederabende im internen Kreis stattgefunden. Für Entwarnung sehen aber Pistorius und Brandenburger keinen Anlass.

Die zwar zahlenmäßig kleine Identitäre Bewegung Deutschland (IBD) schaffe es mit Kampagnen gegen Asylbewerber und die vermeintliche „Überfremdung“, eine hohe Anzahl an Leuten anzusprechen. Trotz personeller Überschneidungen der rechtsextremen Szene mit AfD-Mitgliedern stehe die Partei als Ganzes nicht im Visier des Verfassungsschutzes, betonten Minister und Behördenchefin.

„Wir können nicht feststellen, dass die AfD insgesamt verfassungsfeindlich ist und daher beobachtet werden muss“, sagte Pistorius. Sorgen bereitet den Behörden der am 2. Juni in Goslar von Neonazis geplante „Tag der deutschen Zukunft“. Die Verfassungsschutzpräsidentin erwartet einen deutlich höheren Zuspruch als 2017 in Karlsruhe, wo 350 Rechtsextreme aufmarschierten.

Zahl der Salafisten stieg weiter an

Ein breites Bündnis aus Kirchen, Parteien, Gewerkschaften und Vereinen ruft zu friedlichen Gegenprotesten aus. Brandenburger rechnet dennoch mit gewalttätigen Auseinandersetzungen. „Die Autonomen werden sich das Thema nicht nehmen lassen.“ Gewarnt vor linksextremistischen Aktionen sind die Behörden vor allem durch die Proteste gegen die G-20-Gipfel in Hamburg vor einem Jahr.

300 niedersächsische Autonome waren an Blockaden und Straßenschlachten beteiligt, 31 Personen wurden damals festgenommen. Auf 640 Personen wird die Szene insgesamt taxiert, 2016 waren es 625. „Deren Gewaltschwelle ist extrem niedrig“, konstatierte Brandenburger; Opfer seien oftmals Polizeibeamte. Pistorius verurteilte erneut die Belagerung des Wohnhauses eines Polizisten im Wendland durch rund 60 Vermummte am Wochenende.

Die Zahl der Salafisten stieg in Niedersachsen weiter an; aktuell bekennen sich laut Verfassungsschutz 880 Personen zu dieser radikalen Form des Islams. „Das sind aber nicht alle potenzielle Terroristen“, warnte Brandenburger vor Pauschalierung. Das Verbot des Deutschsprachigen Islamkreises Hildesheim (DIK) habe die dortige Szene verunsichert.

Inzwischen hätten sich die Deutschsprachige Muslimische Gemeinschaft (DMG) Braunschweig und der DIK Hannover zu regionalen Schwerpunkten der Salafisten entwickelt. Deren Treffpunkte verlagerten sich aber immer mehr in „Hinterhof-Moscheen“ und Privaträume. Seit Sommer 2014 sind 86 Personen in die Kriegsgebiete nach Syrien und Irak ausgereist.

Mit den militärischen Niederlagen der Terrormiliz Daesch nehme diese „Dynamik“ aber deutlich ab, sagte die Behördenchefin. 2017 seien nur noch zwei Niedersachsen ausgereist. Insgesamt 36 Personen, darunter fünf Frauen, seien wieder hierher zurückgekehrt. Sehr erfolgreich sei das Aussteigerprogramm für Islamisten angelaufen, das bereits 36 Betroffene betreut habe, sagte Verfassungsschutzpräsidentin Maren Brandenburger. „Jeder Einzelfall ist das Aussteigerprogramm wert.“