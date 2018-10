Die Betrüger verschicken ihre dubiose Schreiben per Fax. (Kay Nietfeld/dpa)

Achtung, Abzock-Falle: Polizei, Datenschützer und Wirtschaft warnen vor einer neuen Betrugsmasche. Mit einem amtlichen Anstrich bietet eine „Datenschutzauskunft-Zentrale“ einen teuren „Basisdatenschutz“ an. Per Fax fordert das Unternehmen mit angeblichen Sitz in Oranienburg (Bundesland Brandenburg) Firmen und Institutionen ultimativ mit Fristsetzung zu Angaben und zur Unterschrift auf. Dies sei erforderlich, „um Ihrer gesetzlichen Pflicht zur Umsetzung des Datenschutzes nachzukommen“, steht drohend im behördlich klingenden Anschreiben. Wer antwortet, hat einen Drei-Jahresvertrag über insgesamt 1780 Euro am Hals.

Zahlreiche Betroffene in Niedersachsen

„Bloß nicht unterschreiben und bloß nicht zahlen“, rät Niedersachsens Datenschutzbeauftragte Barbara Thiel den Empfängern der dubiosen Schreiben. Allein bei ihrer Behörde haben sich seit Montag mehrere Dutzend Firmen aus ganz Niedersachsen – von Goslar im Südosten bis Lingen im Nordwesten – besorgt gemeldet. Betroffen sind Arztpraxen und Abschleppfirmen ebenso wie Backshops und IT-Unternehmen.

„Sie haben zwingend gewisse Grundanforderungen zu erfüllen, um die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten“, heißt es im Schwindel-Fax mit Verweis auf die Datenschutz-Grundverordnung der EU. Weiter unten im Kleingedruckten findet sich ein versteckter Hinweis auf einen jährlichen Beitrag von netto 498 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Noch weiter hinten folgt dann die Klausel, wonach durch die „Unterzeichnung die Leistung für drei Jahr verbindlich bestellt“ werde. Ganz groß dagegen erscheint eine Fax-Nummer für die „Rückantwort gebührenfrei“.

Am besten ignorieren

Besonders perfide sei der Trick, dieses Schreiben in den Herbstferien mit einer knappen Frist zu versenden, kritisieren Datenschützerin Thiel und die Industrie- und Handelskammer (IHK) Lüneburg. „Gerade jetzt in der Ferienzeit ist das Risiko groß, dass Vertretungskräfte solche Offerten unterschrieben zurücksenden“, befürchtet IHK-Jurist Andreas Kinski. Er empfiehlt den Betrieben, Mitarbeiter und Urlaubsaushilfen entsprechend zu informieren. Vor allem Existenzgründer und Kleinunternehmer wüssten oft nicht, dass sie kein gesetzliches Widerrufrecht hätten und sich daher nur schwer aus solchen Verträgen lösen könnten. „Am besten das Fax ignorieren“, lautet Kinskis Tipp. Inzwischen beschäftigen sich mehrere Polizeidirektionen im gesamten Bundesgebiet mit der Abzock-Firma. Auch der Deutsche Schutzverband gegen Wirtschaftskriminalität mahnt zur Vorsicht. Die „Datenschutzauskunft-Zentrale“ habe gar kein Gewerbe angemeldet.