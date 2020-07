Bekommt jeder Zuschauer einen Sitzplatz mit genügend Abstand, dürfen nun bis zu 500 Personen bei einem Wettkampf zuschauen. (Expa /Stefan Adelsberger /APA /dpa)

Krankenhauspatienten und Bewohner von Seniorenheimen in Niedersachsen dürfen ab Montag wieder Besuch von mehr als einer Person gleichzeitig erhalten. Die neue Corona-Verordnung der Landesregierung hebt die bisherige Beschränkung auf einen einzigen Besucher auf. Es gelten aber die jeweiligen Hygienekonzepte vor Ort, die durchaus strengere Regeln vorsehen können.

Dies teilte die Vizechefin des Krisenstabes Claudia Schröder am Freitag in Hannover mit.

Erlaubt sind künftig auch wieder sportliche Wettkämpfe. Insgesamt können 30 Personen gegeneinander antreten, also auch zwei komplette Fußballmannschaften. Eine enge Deckung der Spieler ist dabei möglich, ein Mindestabstand gilt in solchen Gruppen nicht. Bis zu 50 Zuschauer sind in jedem Fall erlaubt; wenn jeder einen eigenen Sitzplatz mit genügend Abstand zum Nachbarn bekommt, dürfen sogar bis zu 500 Fans kommen. Die Novelle unterscheidet nicht zwischen dem Amateur- und dem Profisport. Niedersachsens Fußball-Erstligist VfL Wolfsburg könnte also unter diesen Bedingungen Test- und Freundschaftsspiele durchführen.

Die 500er-Grenze für Zuschauer gilt jetzt auch in Kinos, Theatern und Konzerthallen sowie bei Veranstaltungen unter freiem Himmel. Voraussetzung: Alle Besucher müssen sitzen und das Abstandsgebot einhalten; die Betreiber müssen Kontaktdaten erheben. An politischen Veranstaltungen wie Parteitagen können mehr Menschen, bis zu 1000, teilnehmen, soweit die Hallen die notwendige Distanz gewährleisten können.

In letzter Minute erweitert wurde die Teilnehmerzahl für Kinder- und Jugendreisen. Betrug diese bisher höchstens 16 Minderjährige, können künftig bis zu 50 mitfahren und dabei auch in Jugendherbergen oder Sportschulen übernachten. Ursprünglich hatte der Entwurf in diesem Punkt eine Höchstzahl von 30 festgelegt. Die Fachleute in Staatskanzlei und Sozialministerium ließen sich aber laut Krisenstab von den „verantwortungsbewussten Konzepten“ der Verbände überzeugen. Bei 50 Jugendlichen sei eine attraktive Angebotspalette besser möglich. „Die Gruppen machen ja nicht alles gleichzeitig zusammen“, betonte Schröder.

Bisherige Verordnung ersetzt

Das neue Regelwerk ersetzt die bisherige Verordnung, die immer wieder wegen komplizierter Formulierungen und unübersichtlicher Paragrafen viel Kritik ausgelöst hat. Die grundlegenden Vorschriften zu Zusammenkünften, Abstand und Maskenpflicht bleiben aber weitgehend erhalten. „Jede Person hat physische Kontakte zu anderen Menschen, die nicht zu den Mitgliedern des eigenen Hausstandes gehören, auf das Notwendige zu beschränken“, steht gleich – gewissermaßen als Präambel – im ersten Satz.

Ist also die Geburtstagsparty zu Hause mit 20 Gästen wieder erlaubt? „Wenn Ihre Räumlichkeiten das hergeben, dürfen Sie feiern“, meinte Schröder, mahnte aber das Einhalten von 1,50 Meter Abstand sowie die Dokumentation der Besucherdaten zwingend an. „Das ist für die Bürger kaum nachvollziehbar“, kritisierten dagegen die Kommunalen Spitzenverbände die „unklare Regelung hinsichtlich der zulässigen Personenzahl im privaten Raum“. Auch die Besuchervorschrift für Kliniken und Heime sei viel zu vage, beklagte der Chef des Niedersächsischen Landkreistages, Hubert Meyer: „Das darf keineswegs über Hygienekonzepte der Träger gesteuert werden.“

Dass die angestrebte Vereinfachung auch funktionieren kann, zeigt der neue Paragraf 10 über die Restaurationsbetriebe. Dort wurde der Satz „Ein Angebot in Buffetform zur Selbstbedienung ist nicht zulässig“ ersatzlos gestrichen. Simpler Umkehrschluss: Hotelgäste dürfen sich wieder ihr Frühstück, Restaurantbesucher wieder ihren Salat selbst zusammenstellen. Und noch eine abgespeckte Vorschrift könnte Freude auslösen. Bei der Regel über Autokinos fehlt beim Begriff „Fahrzeugen“ neuerdings das Adjektiv „geschlossene“. Filme darf man künftig also auch vom offenen Cabrio aus gucken.

Die neue Verordnung tritt am Montag in Kraft und soll bis zum 31. August gelten. Einige Anpassungen vorher stehen aber bereits schon jetzt fest. So muss rechtzeitig vor Beginn des neuen Schuljahrs die zulässige Gruppengröße von derzeit 16 Schülern wieder auf die volle Klassenstärke hochgestuft werden.