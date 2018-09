Über Jahre hat ein Ballonfahrt-Anbieter unter anderem in Bremen und Niedersachsen Kunden betrogen. (dpa)

Als die Webseite ihres Ballonfahrt-Anbieters plötzlich nicht mehr im Internet zu finden war, wurde Irina Konuhov unruhig. Seit zwei Jahren hätten sie und ihr Mann Tickets für eine Ballonfahrt in Niedersachsen, sagt sie – doch bis heute fand diese nicht statt. Bereits Anfang August war Konuhov misstrauisch geworden. Die geplante Ballonfahrt wurde wie schon mehrere Male zuvor per SMS abgesagt, angeblich wegen zu starken Windes. Doch am selben Abend sah das Ehepaar einen Heißluftballon am wolkenlosen Himmel über seinem Haus schweben. Irina Konuhov hat ein Foto davon gemacht.

Beim Ersatztermin am vergangenen Sonntag sei dann gar keine Nachricht gekommen. Da zudem die Webseite nicht mehr auffindbar war, recherchierte ihr Sohn im Internet. Der Verdacht bestätigte sich: Der Ballonfahrt-Anbieter Karsten Funk war im Dezember 2017 wegen Betrugs vor dem Amtsgericht Tostedt zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt worden. Er darf seit Anfang Mai nicht mehr im Ballonfahrtgeschäft tätig sein (wir berichteten). Über Jahre hatten Kunden in ganz Norddeutschland bei ihm Gutscheine für Ballonfahrten gekauft, die fast nie stattfanden. Immer wieder wurden die Termine wie bei Irina Konuhov aus verschiedenen Gründen abgesagt. Funks Rechtsanwalt Rainer Frank hatte dies in der Vergangenheit damit gerechtfertigt, dass es in der Branche üblich sei, dass „vier von fünf Ballonfahrten" wegen des Wetters nicht stattfinden könnten. Funk habe nicht vorgehabt, die Kunden um ihr Geld zu prellen.

Mehr zum Thema Betrugsskandal um Ballonfahrten Ballon-Betrüger werben wieder um Kunden Nach dem Betrugsskandal um Ballonfahrten die im Internet angeboten wurden aber nie stattfanden, ... mehr »

Trotz des Urteils lief das mutmaßlich betrügerische Geschäft in den vergangenen Monaten weiter. Im Impressum der Webseiten von Phönix Ballooning, Heideballon, ballonfahrt.de und Hanseballon standen seit Mai zwei neue Firmen, für die jedoch kein Eintrag im Handelsregister existiert. Kunden konnten weiter Termine vereinbaren oder Gutscheine kaufen, und auch telefonisch war der Anbieter teilweise zu erreichen. Dennoch fanden Fahrten weiterhin oft nicht statt, wie der Fall von Irina Konuhov zeigt.

Seit einigen Tagen sind nun auch die Webseiten verschwunden. Die Gründe dafür sind unklar. Die Staatsanwaltschaft jedenfalls sei dafür nicht verantwortlich, sagt Sprecher Kai Thomas Breas auf Nachfrage des WESER-KURIER. Und auch beim Landkreis Harburg, wo es in der Vergangenheit Bemühungen gab, die Seiten vom Netz nehmen zu lassen, weiß man laut Sprecher Bernhard Frosdorfer von keiner konkreten Maßnahme.

Die Behörden arbeiten jedoch weiter an dem Fall. Beim Amtsgericht Tostedt läuft noch immer ein Prüfverfahren, ob Funk gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat. Die Staatsanwaltschaft Stade habe zudem kürzlich neue Ermittlungen wegen Wirtschaftskriminalität eingeleitet, sagt Breas. Dabei gehe es um Straftaten im Zusammenhang mit dem Insolvenzverfahren von Funks Firma. Weitere Details will Breas „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nicht nennen. Anwalt Rainer Frank erklärt jedoch, Funk werde vorgeworfen, er habe nicht alle seine Vermögenswerte im Insolvenzverfahren angegeben. Deshalb habe es auch zahlreiche Durchsuchungen der Polizei gegeben.

Mehr zum Thema In Bremen und Niedersachsen Zwielichtige Ballonfahrt-Firma macht mit falscher Adresse weiter Im Dezember wurde ein bekannter Betreiber von Ballonfahrten in Bremen und Niedersachsen wegen ... mehr »

Die Polizeiinspektion Harburg berichtete Anfang September von dieser groß angelegten Razzia. „Grund für die Maßnahme war ein aus einem Insolvenzverfahren resultierendes Strafverfahren gegen einen Ballonfahrtveranstalter aus dem Bereich Handeloh“, hieß es in der Mitteilung. Karsten Funk hatte seinen Firmensitz in Handeloh. Laut Polizei wurden bei der Razzia unter anderem mehrere Fahrzeuge, 20 Ballonhüllen, zehn Ballonkörbe und weiteres Zubehör sichergestellt. Der Wert werde zwischen 100.000 und 200.000 Euro geschätzt. Insgesamt 60 Beamte durchsuchten acht Objekte in Handeloh, Fintel, Hemslingen, Schwerin, Hatten und Hannover. Auf Nachfrage bestätigte ein Polizeisprecher, dass eine der Durchsuchungen beim Flugplatz Hatten stattfand. Wie berichtet, hatte Funk auf diesem Flugplatz bis vor kurzem eine kleine Lagerhalle gemietet. Zudem wurde die Adresse des Platzes im Impressum seiner Webseiten angegeben, was für großen Ärger bei den Betreibern des Flugplatzes sorgte. Diese geben an, nichts mit dem Ballonfahrtgeschäft zu tun zu haben.

Funks Anwalt Frank sagt, sein Mandant versichere, alle Vermögenswerte vorgelegt zu haben. „Schludrige Buchführung“ sei in einem solchen Verfahren bereits eine Straftat. Viele seiner Fahrzeuge seien zudem schrottreif und wurden deshalb vom Insolvenzverwalter als nicht relevant angesehen. Frank ärgert sich zudem über die Beschlagnahmungen. Er halte sie für rechtswidrig, da auch sämtliche Papiere und Computer sichergestellt worden seien, sagt er. „Wir können uns nicht mehr effektiv verteidigen.“ Als Beispiel nennt er einen Fall im Sommer, bei dem die Polizei einen Ballon beschlagnahmte.

Mehr zum Thema Bremen, Hamburg und Niedersachsen Anbieter von Ballonfahrten soll Kunden betrogen haben Eine Fahrt mit einem Heißluftballon ist für viele ein großer Traum. Einem Geschäftsmann aus ... mehr »

Wie berichtet, hatte Funk im Juni noch zweimal versucht, Fahrten durchzuführen. Eine Fahrt in Schleswig-Holstein wurde durch die Polizei verhindert. Die Behörden hätten ihm den Ballon mit der Begründung entzogen, er habe nicht die Genehmigung gehabt, um auf einer Wiese zu landen, erklärt Frank. Dies sei jedoch falsch; Funk habe eine Allgemeinerlaubnis einer bayerischen Behörde gehabt. Vorlegen könne er sie jedoch der Staatsanwaltschaft nicht, da auch dieses Papier beschlagnahmt worden sei.

Für Karsten Funk wird die Luft zunehmend dünner. Zu den Vorwürfen kommt ein weiteres Verfahren wegen Steuerhinterziehung, das am Montag am Amtsgericht Stade eröffnet wurde. Der Tatzeitraum erstrecke sich von 2011 bis 2016, teilt ein Sprecher mit. Was den Angeklagten erwartet, könne er noch nicht sagen. Da die Taten zeitlich vor dem ersten Gerichtsurteil wegen Betrugs in Tostedt liegen, müsse dieses in die Entscheidung des Gerichts einfließen. Nach Angaben seines Anwalts ist Funk in den Fall zuversichtlich; er sehe den Fehler auf Seiten des Finanzamtes.

Für die Kunden wie Irina Konuhov spielen diese Dinge kaum eine Rolle. Ihr Geld für die Tickets bekommen sie aufgrund der Firmeninsolvenz und Privatinsolvenz von Funk nicht zurück. „Ich will doch einfach nur Ballon fahren“, sagt die 51-Jährige aus Celle. Doch das ist sehr unwahrscheinlich. Denn abgesehen von den laufenden Verfahren und Sicherheitsbedenken der Luftfahrtbehörde hat die Polizei ja nun das Zubehör des Anbieters beschlagnahmt – und ohne Ballons keine Ballonfahrt.