Justizministerin Barbara Havliza soll Mitglied im Präsidium des CDU-Landesverbandes werden. Das letzte Wort dazu haben die Delegierten auf dem Landesparteitag. (Federico Gambarini)

Aus eins mach zwei: Die CDU ­Niedersachsen verdoppelt in ihrer Führungsspitze den Frauenanteil. Justizministerin Barbara Havliza soll neue Schatzmeisterin werden. Sie löst in diesem Amt den Europa-Parlamentarier Burkhard Balz ab, der ab September als Vorstandsmitglied in die Bundesbank wechselt. Das kündigte CDU-Landeschef Bernd Althusmann an, der auf dem Landesparteitag am 7. September in Braunschweig erneut für den Spitzenposten kandidieren will.

Seine drei Stellvertreter, die Bundestagsabgeordnete Maria Flachsbart aus Hannover, ihr Parlamentskollege Fritz Güntzler aus Göttingen sowie Finanzminister Reinhold Hilbers, treten ebenfalls wieder an. Generalsekretär Kai Seefried, der nach der Landtagswahl im vergangenen November das Amt kommissarisch von Ulf Thiele übernommen hatte, will sich von den Delegierten nun auch offiziell wählen lassen.

Diese Personalentscheidungen sind laut Althusmann bereits mit allen Bezirksvorsitzenden „völlig ohne Streit hinter den Kulissen abgesprochen“. Sie gelten damit als sicher. Der geschäftsführende CDU-Vorstand dürfte künftig also aus vier Männern und zwei Frauen bestehen – für den Wirtschaftsminister „ein gutes Signal“ für ein bisschen mehr Gleichberechtigung in den männerdominierten Gremien der Partei.

Gemischte Gefühle

Ursprünglich war Güntzler als Hüter der Parteifinanzen vorgesehen; Havliza sollte dessen Vizesitz übernehmen. Doch Querelen innerhalb der CDU-Landesgruppe im Bundestag verhinderten offenbar den Wechsel des Wirtschaftsprüfers in das wichtige und bei der Parteibasis hoch angesehene Amt. Dass ­Havliza dort als frühere Richterin gemäß einem gängigen Vorurteil („judex non calculat“) nicht richtig rechnen könne, wies Althusmann lächelnd zurück.

Seine Kabinettskollegin habe im neuen Job längst das Gegenteil bewiesen. In der Tat hat die durch schwierige Terrorprozesse gestählte Ministerin mit ihrer charmant-unaufgeregten Art und natürlichen Autorität schnell den Respekt in der gesamten SPD/CDU-Koalition erworben.

Auch wenn bei den Vorstandswahlen mangels echter Kampfkandidaturen keine bösen Überraschungen zu erwarten sind, blickt der amtierende Vorsitzende selbst mit gemischten Gefühlen nach Braunschweig. Knapp zwei Jahre nach der Kür zum CDU-Chef könnte es bei seiner ersten Wiederwahl auch einen Denkzettel geben. In der Partei gären Konflikte um den richtigen Kurs zwischen ländlich-konservativ und großstädtisch-liberal. Althusmann probiert es mit einem Mittelweg und gerät damit zwangsläufig zwischen die Fronten.

Zudem lasten Teile der Basis ihm immer noch das ungeschickte Agieren von Partei und Fraktion beim Überlaufen der Grünen-Abgeordneten Elke Twesten zur CDU sowie den reichlich verkorksten Wahlkampf im vergangen Jahr an. Dort verspielte die Union ihren satten Vorsprung; bei der vorgezogenen Landtagswahl am 15. Oktober 2017 landete die CDU hinter den Genossen nur auf Platz zwei. Spitzenkandidat Althusmann musste das angestrebte Amt des Ministerpräsidenten seinem SPD-Widersacher Stephan Weil überlassen und als kleinerer Partner in die Große Koalition eintreten.

Von „Höhen und Tiefen“ spricht der Reserveoffizier, richtig verdaut hat er diese Niederlage bisher nicht. „Wir sind Partner auf Augenhöhe“, bläut er immer wieder seinen Zuhörern beschwörend ein. Andererseits hat sich der Diplom-Betriebswirt schnell, kompetent und gewissenhaft in seinen neuen Job als Wirtschaftsminister eingearbeitet. Mit seinem milliardenschweren Masterplan Digitalisierung verkörpert Althusmann das Mega-Projekt der rot-schwarzen Regierung.

Mit ihren fünf Ministern gestaltet die CDU dort kräftig, sichtbar und durchaus erfolgreich mit. Das soll denn auch die Grundlage für den nächsten Wahlsieg werden. „Wir wollen wieder stärkste Kraft im Land werden“, betont Althusmann. Auf dem Parteitag, so hofft er nun, bekommt er dafür den notwendigen Rückhalt in Form von ganz vielen Stimmen – auch wenn es sicher nicht die 98,6 Prozent vom optimistischen Aufbruch-Parteitag 2016 in Hameln werden dürften.