Im Delmenhorster Stadtteil Düsternort leben die meisten Flüchtlinge der Stadt. (Ingo Moellers)

Kerstin Ernst schaut vom Balkon des schäbigen Wohnblocks in der Elbinger Straße in die Ferne. Seit 15 Jahren wohnt sie hier, neuerdings direkt neben dem Nachbarschaftsbüro, das sich um die Integration der Flüchtlinge im Stadtteil kümmert. „Das sind nette Nachbarn“, sagt die 63-Jährige. Hier in Düsternort ist jeder Vierte Ausländer. Jeder Dritte in Delmenhorst hat einen Migrationshintergrund.

Vor ein paar Jahren noch standen viele der Sozialwohnungen leer. Heute leben hier 50 verschiedene Nationen, Syrer und Afghanen, Türken und Deutsche Tür an Tür. Die Häuser werden nach und nach saniert, freien Wohnraum aber gibt es nicht mehr und neue Flüchtlinge dürfen nicht nachkommen. Seit vier Monaten gilt ein Zuzugsstopp für die 80.000-Einwohner-Stadt. „Wir merken nicht viel vom Zuzugsstopp“, sagt Sozialarbeiterin Bea Brüsehoff vom Nachbarschaftsbüro. Sie hat alle Hände voll zu tun, mit denen, die schon da sind.

Mehr als 1500 Personen wurden Delmenhorst seit 2015 zugewiesen und da ist der Familiennachzug nicht eingerechnet. Die Stadtverwaltung geht von 3000 Flüchtlingen aus, die neu in der Stadt sind. Die meisten von ihnen wohnen in Düsternort. „Die Fluktuation ist nicht mehr so groß. Wir können uns besser auf den Einzelnen konzentrieren“, meint Wencke Lüttich. Sie arbeitet gern als Sozialarbeiterin in dem Stadtteil, der so viel bunter ist als sein Name vermuten lässt. Gegenüber wurden die Häuser schon neu gestrichen.

Oben im zweiten Stock riecht es nach Mittagessen. Kerstin Ernst kommt vor die Tür und begrüßt ihren Nachbarn, den sie liebevoll „Baba“ nennt. Der 82-Jährige gehört zur ersten Generation der Gastarbeiter aus der Türkei, die damals in der Nordwolle als Fabrikarbeiter beschäftigt waren. Zihni Altinsaray wünscht den Neuen vor allem Arbeit. „Arbeit ist wichtig“, sagt er, setzt seine Schlägermütze auf und radelt in die Stadt.

Unten auf der Straße ist Heinz Niedt unterwegs. Er ist Bewohnervertreter in Düstern-ort. Auch er hat noch nicht viel vom Zuzugsstopp bemerkt. „Es ist schon etwas ruhiger geworden, nicht mehr so viele Umzüge“, sagt er. Für ihn ist Multikulti in Düsternort überhaupt nicht das Problem, sondern der Müll. Er zeigt auf zwei Arbeiter, die auf der anderen Straßenseite alte, weggeworfene Möbel aufladen. „Die kommen zwei Mal die Woche.“

Beim Türken um die Ecke treffen sich die Menschen zum Einkaufen. „Mevlana“ heißt der Gemüseladen, wo die Früchte in bunten Farben in den Auslagen an der Straße leuchten. An der Kasse sitzt der Chef. Ansar Çoban hat sich auf die neue Kundschaft aus Arabien eingestellt. Heute gibt es hier auch Humus und arabische Gewürze. „Am Anfang war es schwierig, aber inzwischen können wir uns ganz gut auf Deutsch verständigen“, sagt er und begrüßt einen Syrer, der lieber nicht über Politik sprechen will.

Familiennachzug ist vom Zuzugsstopp ausgenommen

Im Nachbarschaftsbüro beginnt unterdessen ein Sprachkurs. Syrer, Afghanen, Nigerianer, Moldavier, Spanier und Russen lernen hier gemeinsam Deutsch. „Ich bin Radiologieassistentin“, sagt Mahboba Rohani. Die junge Mutter würde gern arbeiten, darf aber nicht, weil ihre Papiere nicht anerkannt werden. Jetzt lernt sie erst einmal Deutsch. „Ich bin im Iran geboren, habe aber in Afghanistan gelebt.

Jetzt bin ich hier. Irgendwie bin ich überall Ausländerin“, meint sie und lächelt, als wäre das kein Problem. „Ich habe Glück gehabt, aber meine Freundin sitzt seit einem Jahr in Griechenland fest“, sagt sie und das Lächeln verschwindet. Nach wie vor kommen Flüchtlinge nach Delmenhorst, denn der Familiennachzug ist vom Zuzugsstopp ausgenommen. „Familien lassen sich viel leichter integrieren“, weiß Bea Brüsehoff.

„Die Flüchtlinge kommen über die Kita oder die Schule in Kontakt mit den Einheimischen.“ Manche Familien im Quartier würden schon von „ihren Flüchtlingen“ sprechen. Mit der Zeit entwickelten sich Freundschaften. Das Nachbarschaftsbüro selbst bietet vor allem Hilfe im Alltag. „Da geht es um ganz einfache Dinge wie den Telefonanschluss oder das Formular für den Arzt“, erklärt Wencke Lüttich.

Vor allem eine Atempause

Auch Simon Yvoset ist vor dem Krieg in Syrien geflohen. Er zeigt Fotos von großen Getreidesilos auf seinem Smartphone. „Da habe ich gearbeitet“, sagt er stolz und langweilt sich, wenn er nicht gerade zum Deutschkurs geht. Sein Tischnachbar ist bereits 72 Jahre alt. Der Afghane ist wohl derjenige, der am besten Deutsch spricht in der Gruppe.

„Sechs Jahre lang habe ich mit der deutschen Polizei in Afghanistan zusammengearbeitet“, erzählt Khalmurad Auliyqul. Als die Deutschen gingen, kamen die Taliban zurück und er musste fliehen. Für Oberbürgermeister Axel Jahnz ist der Zuzugsstopp vor allem eine Atempause. „Wir haben überproportional viele Flüchtlinge aufgenommen. Das hat die Stadt nicht verkraftet“, so Jahnz.

„Jetzt kümmern wir uns erst einmal um die, die schon da sind.“ Die vier Millionen Euro Soforthilfe vom Land Niedersachsen will Jahnz vor allem in die bestehende Flüchtlingsarbeit investieren, in Sprachkurse und Sportangebote. Er hält nichts von immer neuen Projekten. Zudem investiert die Stadt in neue Kita-Plätze, denn die sind inzwischen rar geworden.

Bis Ende des Jahres will Jahnz am Zuzugsstopp festhalten. „Wir dürfen die Helfer nicht überfordern.“ Die Geschäftsführerin der Diakonie in Delmenhorst, Saskia Kamp, hält das nicht für den richtigen Weg: „Wir brauchen keine Verbote. Wir brauchen mehr Städte, die Integration leben.“ Kerstin Ernst ist auf dem Balkon zurück. Sie freut sich, dass die Zeit der Leerstände in Düsternort vorbei ist: „Endlich wieder Leben auf der Straße.“