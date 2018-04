Verden. Die französische Polizei verfolgt eine neue Spur im Mordfall Jonathan Coulom. Der zehnjährige Junge war 2004 aus einem Ferienzentrum in Saint Brévin les Pins an der französischen Atlantikküste entführt, missbraucht und ermordet worden. Die neue Spur soll im Zusammenhang mit dem Mord an Dennis Klein aus Osterholz-Scharmbeck stehen.

Der neunjährige Junge war 2001 aus einem Schullandheim in Wulsbüttel (Landkreis Cuxhaven) entführt, missbraucht und ermordet worden. Sein Mörder Martin Ney wurde 2012 wegen dreifachen Mordes sowie 20 Missbrauchsfällen vom Landgericht Stade zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Seine Opfer beschrieben ihn als „Maskenmann“, weil er sein Gesicht hinter einer Sturmhaube versteckte.

„Wir sehen immer noch einen Zusammenhang zwischen den Mordfällen“, bestätigt der Sprecher der Polizeiinspektion Verden-Osterholz, Helge Cassens, dem ­WESER-KURIER. Die Sonderkommission „Dennis“ stehe nach wie vor in Kontakt zur Polizei in Frankreich.

Diese hatte Anfang April eine Pressemitteilung herausgegeben, in der sie im Zusammenhang mit dem Mord an Jonathan die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem Rucksack bittet. Dabei könnte es sich um den Rucksack von Martin Ney handeln, berichtet die französische Zeitung „Le Parisien“.

Martin Ney hatte sich den Ermittlungen zufolge zur fraglichen Zeit an der französischen Atlantikküste aufgehalten, aber immer bestritten, für den Mord an Jonathan verantwortlich zu sein. Nun soll er französischen Medienberichten zufolge gegenüber einem Mithäftling in Deutschland seine Verwunderung darüber ausgedrückt haben, dass ihm der Mord an Jonathan bis heute nicht nachgewiesen wurde. Schließlich hätte er seinen Rucksack mit belastenden Dokumenten in Frankreich verloren. Offiziell äußert sich die Sonderkommission „Jonathan“ nicht zu dieser Einlassung. Sie bestätigt lediglich, dass der Rucksack ein wichtiges Indiz sein könnte.

Die Soko „Dennis“ hat die Serientätertheorie schon früh verfolgt. Demnach hat der Päderast sich an mindestens 40 kleinen Jungen vergriffen. Die Hälfte der Missbrauchsfälle war zum Zeitpunkt der Anklage jedoch schon verjährt.

Drei Morde wurden dem „Maskenmann“ nachgewiesen, es könnten aber auch mehr gewesen sein. Verurteilt wurde Martin Ney wegen der Morde an Stefan Jahr (1992), Dennis Rostel (1995) und Dennis Klein (2001). Die Morde an Nicky Verstappen (1998) in den Niederlanden und Jonathan Coulom (2004) in Frankreich sind bis heute ungeklärt, würden aber in die Reihe passen: Alle drei Jahre ein Mord.

„Wir arbeiten nach wie vor mit den Kollegen in Frankreich und den Niederlanden zusammen“, betont Polizeisprecher Cassens. Die neuerlichen Ermittlungen in Frankreich will er nicht kommentieren. Die Tatsache, dass die Soko „Dennis“ bis heute existiert, spricht denn auch für sich.

„Wir haben die Serientätertheorie nie aufgegeben“, so Cassens. Tatsächlich ähneln sich die Mordfälle: Alle Opfer wurden in der Nacht aus einem Internat, einem Ferienlager oder einem Schullandheim entführt. Andererseits gibt es auch Unterschiede: Jonathans und Stefans Leichen waren gefesselt, Dennis‘ nicht.

Neue Erkenntnisse hatte sich die Soko von Datenträgern erhofft, die der Pädagoge in seiner Hamburger Wohnung hinter einer Dunstabzughaube versteckt hatte.

Die USB-Sticks und Compact Discs hatten die Fahnder bei einer Wohnungsdurchsuchung bei der Festnahme im Jahr 2011 entdeckt, konnten die Passwörter aber nicht knacken. Erst im Jahr 2016 hatte Ney die Codes verraten. „Wir haben bislang keine Hinweise auf weitere Taten auf den Datenträgern gefunden“, erklärt Polizeisprecher Helge Cassens. Die Untersuchungen dauern an.