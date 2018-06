Armin Paul Hampel (links) und Rechtsanwalt Roderik Pfreundschuh. (Peter Mlodoch)

Eigentlich sollte nach dem Braunschweiger Parteitag im April Ruhe in die zerstrittene Niedersachsen-AfD einkehren. Doch nun droht neuer Ärger. Der geschasste Landesvorsitzende Armin Paul Hampel will sich mit allen möglichen juristischen Mitteln gegen seine Abwahl wehren und eine Neuauflage der Vorstandswahlen erzwingen. „Es gibt einige Mitglieder, die den Parteitag anfechten wollen“, erklärte der Bundestagsabgeordnete am Montag in Hannover, ohne freilich Einzelheiten zu nennen.

„Man wollte einen unliebsamen Konkurrenten loswerden und hat dafür alle Strippen gezogen“, wetterte Hampel mit Blick auf das Lager seiner Nachfolgerin, der niedersächsischen AfD-Fraktionschefin Dana Guth. „Das war ein Schmierentheater in Braunschweig.“ Dort hatte der Rechnungsprüfer der Bundes-AfD, Christian Waldheim, dem Parteichef zahlreiche finanzielle Merkwürdigkeiten zwischen 2013 und 2017 über insgesamt 27.333 Euro vorgeworfen – von teuren Hotelbesuchen über den Erwerb einer Satellitenschüssel fürs Privathaus bis hin zu einem Bewirtungsbeleg für Alkohol und Zigaretten. Mit 205 zu 280 Stimmen unterlag Hampel danach in einer Kampfabstimmung gegen Guth.

Auf dem Parteitag und auch danach habe man ihm kein rechtliches Gehör gewährt, kritisierte der ehemalige Fernsehjournalist und deutete eine Verleumdungsklage und Schadensersatzansprüche gegen seine Widersacher an. Alle Vorwürfe seien unhaltbar, versicherte Hampel im Beisein seines Anwalts Roderik Pfreundschuh. Erst vor wenigen Tagen habe ihm die Staatsanwaltschaft Lüneburg schriftlich mitgeteilt, dass sie nicht gegen ihn ermittle.

„Wir sehen derzeit keine Anhaltspunkte für ein Ermittlungsverfahren“, bestätigte eine Sprecherin der Behörde dem WESER-KURIER. Aufgrund der Presseberichte über den chaotischen Parteitag habe es allerdings einen „Prüfvorgang“ gegen Hampel und andere AfD-Funktionäre gegeben. Dieser habe jedoch zu keinem Ergebnis geführt.

Parteichefin Guth zeigte sich im Gespräch mit dem WESER-KURIER gelassen. Der Bericht des Rechnungsprüfers sei klar vom Mitgliedervotum zu trennen. Für eine Anfechtung des Parteitags, von der sie nichts wisse, müsse Hampel erst einmal beweisen, dass seine Abwahl ohne Bericht nicht erfolgt wäre. „Das dürfte ziemlich schwierig werden.“