Ein Bild von Ende Mai. Damals war das Zwischenlager so gut wie fertig und sollte im Oktober in Betrieb gehen. (Jürgen Hinrichs)

Am Kernkraftwerk Unterweser (KKU) gibt es Probleme mit dem neuen Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktiven Abfall. Eigentlich sollte die riesige Halle auf dem Kraftwerksgelände in Esenshamm bereits im Oktober in Betrieb gehen. So hatte es der KKU-Betreiber Preussen Elektra angekündigt. Doch obwohl der Bau längst vollendet ist, hat er noch keinen Strahlenmüll aufnehmen können. „Wir sind mit der Inbetriebnahme etwas in Verzug“, bestätigt PreussenElektra-Sprecherin Almut Zyweck auf Anfrage des WESER-KURIER. Einzelne Gewerke seien nicht termingerecht erledigt worden. Es habe Engpässe bei den Auftragnehmern gegeben. „Wir gehen derzeit davon aus, dass das Lager Ende des ersten Quartals 2020 fertiggestellt sein wird“, erklärt Zyweck.

Durch die Verzögerung um ein halbes Jahr stockt es am KKU auch bei der Neuordnung der Entsorgung. Geplant war, zum Jahreswechsel das neue Zwischenlager in die Verantwortung des Bundes zu geben. Geschehen ist das jetzt nur mit dem zweiten, bereits bestehenden Zwischenlager für Abfälle mit nur schwacher Wärmeentwicklung. Zuständig ist seit 1. Januar die bundeseigene BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH und nicht mehr Preussen Elektra. „Anfang des zweiten Quartals 2020 kann das auch mit der neuen Halle möglich sein“, sagt Zyweck.

Das 79 Meter lange, 28 Meter breite und 17 Meter hohe Gebäude soll Atommüll aufnehmen, der beim Rückbau des KKU entsteht. Das sind zum Beispiel die Schutzanzüge der Arbeiter, Filter oder Anlagenteile. Der Druckwasserreaktor wird in den nächsten zwölf Jahren filetiert und danach abgerissen. Von der hoch aufragenden Kuppel ist dann nichts mehr zu sehen. Stehen bleiben werden auf dem 50 Hektar großen und streng gesicherten Areal lediglich die Zwischenlager.

Ans Netz gegangen war das KKU im September 1978. Abgeschaltet wurde es im März 2011, nachdem die Bundesregierung Konsequenzen aus der Nuklearkatastrophe im japanischen Fukushima gezogen hatte und den Ausstieg aus der Atomenergie beschloss. Sieben Jahre später, im Februar 2018, begann am KKU der Rückbau.

Nur ein Teil wird deponiert

Nach Angaben von Preussen Elektra werden dabei 193.000 Tonnen anfallen. Das allermeiste ist unverdächtiger Bauschutt, der im Straßenbau verwendet werden kann. 12.000 Tonnen werden deponiert – Estrich zum Beispiel, Wand- und Bodenbeschichtungen, Kabel, Rohre und Behälter. Lauter Material aus dem Kontrollbereich des Reaktors. Preusse Elektra will damit auf die Mülldeponie Käseburg bei Brake, wartet aber noch auf die Genehmigung der Behörden. Bürgerinitiativen halten die Deponie für ungeeignet und wollen eine Lagerung verhindern. Außerdem kritisieren sie das Messverfahren und die Grenzwerte als veraltet.

4200 Tonnen des gesamten Abfalls sollen im neu gebauten Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktive Stoffe untergebracht werden. Das dies wider Erwarten bislang nicht möglich ist, hat für die Müllentsorgung vorerst keine Konsequenzen. Nach Auskunft der BGZ gibt es im knapp 40 Jahre alten ersten Zwischenlager noch genügend Platz. Die Kapazität von bis zu 2600 Kubikmetern sei bislang nur zur Hälfte ausgelastet.

Das Gleiche trifft auf das dritte Zwischenlager am KKU zu. Dort werden in schwer gesicherten Castoren die abgebrannten, hochradioaktiven Brennelemente deponiert. Platz ist für 80 Behälter. Doch mehr als die 40, die dort jetzt stehen, werden es nicht, nachdem der Atommeiler stillgelegt wurde. Das Castoren-Lager ist seit 2007 in Betrieb, die Genehmigung gilt noch bis 2047. Sobald in Deutschland ein Endlager für diesen besonders gefährlichen Müll gefunden und gebaut wurde, gehen die Behälter auf Reisen.

Der schwach- und mittelradioaktive Müll wird in Zylinder gepackt und in den beiden Hallen eingelagert. Auch dieser Abfall soll nicht auf ewig in der Wesermarsch bleiben. Endstation wird nach derzeitigem Stand Schacht Konrad sein, ein stillgelegtes Eisenerz-Bergwerk zwischen Salzgitter und Braunschweig. Der Schacht wird zurzeit mit einem Aufwand von rund 2,2 Milliarden Euro zum Endlager für schwach- und mittelradioaktiven Abfall umgebaut. Von 2027 an könnte dort der erste Müll in die Grube gefahren werden. So lauten die Pläne. Das Projekt des Bundes war 2007 nach diversen Klagen in letzter gerichtlicher Instanz genehmigt worden. Die Auseinandersetzungen darüber hatten 25 Jahre gedauert.