Die Schuldfähigkeit des Angeklagten soll erneut sachverständig begutachtet werden, um seine Steuerungsfähigkeit auch vor dem Hintergrund der neueren Erkenntnisse zu beleuchten.

„Die im Ermittlungsverfahren getätigten Einlassungen und neuen Erkenntnisse geben ein noch umfassenderes und aktuelleres Bild des Angeklagten, seines Verhaltens und seiner Person als in den vorangegangenen Verfahren“, teilte das Landgericht mit. Außerdem will die zuständige Strafkammer veranlassen, ein psychologisches Gutachten zur Glaubhaftigkeit der Angaben des Angeklagten durch einen Sachverständigen einzuholen. Der Angeklagte habe sich im Laufe der Zeit mehrfach gegenüber Ermittlungsbehörden, dem forensischen Sachverständigen und Gerichten auch zu verfahrensrelevanten Sachverhalten geäußert. „Die Angaben weichen teilweise erheblich voneinander ab“, begründet das Gericht seine Entscheidung für ein erneutes Gutachten. Högel selbst hatte in einem handschriftlich verfassten Brief vom 10. Juli 2016 an den Sachverständigen Konstantin Karyofilis, der im Prozess 2014/2015 ein psychologisches Gutachten über ihn angefertigt hatte, zum Ausdruck gebracht, dass er sich bestimmte Erinnerungslücken nicht erklären könne. Damals hatte er immer wieder widersprüchliche Aussagen getätigt.

Die Ergebnisse der neuen Gutachten haben auch Auswirkungen auf das Verfahren gegen die ehemaligen Kollegen vom Klinikum Delmenhorst, das noch aussteht. Damit Högel dabei nicht von seinem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch macht, will das Gericht die Verhandlung gegen die Mitarbeiter erst nach einem Urteil im Högel-Prozess selbst eröffnen. Denn dann erlischt sein Recht, die Aussage zu verweigern.