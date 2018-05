Die ersten zwei werden nach Pfingsten einziehen, eine weitere Anfrage liegt bereits vor. Getragen wird das Hospiz vom 2013 gegründeten Verein Palliativstützpunkt im Landkreis Diepholz.„Im Moment vermitteln wir Menschen nach Bremen-Nord und nach Falkenburg“, berichtet Geschäftsführerin Claudia Kemper. Der Verein hatte sich deshalb von Anfang an die Einrichtung eines stationären Hospizes zum Ziel gesetzt und dafür auch Rücklagen gebildet. Nach einer Machbarkeitsstudie vor zwei Jahren folgte kurze Zeit später der Grundstückskauf in Sulingen. Die Stadt liegt mitten im Landkreis Diepholz, sagt Geschäftsführerin Claudia Kemper zur Wahl des Standorts. Zum Einzugsbereich des Hospizes sollen aber auch die Landkreise Nienburg und Verden gehören, die Nienburger haben den Bau auch ebenso wie der Landkreis Diepholz bezuschusst. Bevor die ersten Bewohner einziehen, soll zunächst gefeiert werden. Bei einem Tag der offenen Tür am Sonnabend, 19. Mai, haben Interessierte von 11 bis 17 Uhr Gelegenheit, das Hospiz und die Mitarbeiter kennenzulernen. Die Adresse: Wiesenweg 6a in Sulingen. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.zugvogel-sulingen.de.