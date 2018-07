2013 lief ein Wolfswelpe auf einem Truppenübungsplatz bei Bergen in der Lüneburger Heide in eine Fotofalle. Seitdem werden immer neue Wolfsrudel in Niedersachsen entdeckt. (Fredy Lück/Bundesanstalt für Immobilienaufgaben)

Die Zahl der Wolfsrudel ist in Niedersachsen von 13 auf 14 gestiegen. In der Nähe von Gnarrenburg im Landkreis Rotenburg (Wümme) wurde ein neues Rudel nachgewiesen. Anfang Juli seien hier mindestens sieben Wolfswelpen durch eine Videosequenz bestätigt worden, teilte der Wolfsbeauftragte der Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. (LJN), Raoul Reding, am Donnerstag mit. Dieser Reproduktionsnachweis reiche gemäß den nationalen Monitoringstandards aus, um dieses neue Wolfsterritorium mit dem Status "Wolfsrudel" auszuweisen.

Ohne die Welpen aus diesem Jahr gerechnet, belaufe sich die Zahl der Europäischen Grauwölfe in Niedersachsen auf etwa 160 Tiere. "Zusammen mit den 4 bekannten Wolfspaaren und einem residenten Einzelwolf, sind damit aktuell insgesamt 19 Wolfsterritorien bestätigt", betonte Reding. Ein weiterer Reproduktionsnachweis stammt den Angaben zufolge aus dem bereits bekannten Wolfsterritorium in Ehra-Lessien im Landkreis Gifhorn. Hier konnte ein Welpe durch Fotofallenaufnahmen der Bundesforsten bestätigt werden. (dpa)