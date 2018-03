Wie hier in Visbeck (Archivbild) ist am Montag ein Wolf bei einem Verkehrsunfall bei Winsen getötet worden. Es war bereits der neunte in diesem Jahr. (dpa)

Ein junger Wolf ist bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 39 bei Winsen (Kreis Harburg) getötet worden. Wie das Wolfsbüro beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am späten Montagabend. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um einen weiblichen Welpen handeln. Dies sei der neunte Wolf, der seit Jahresbeginn bei einem Unfall in Niedersachsen zu Tode kam.

Der Kadaver des Jungtiers werde, wie in solchen Fällen üblich, ins Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin gebracht. Zur Feststellung des genetischen Fingerabdrucks werden von dort Gewebeproben an das Senckenberg-Institut bei Frankfurt geschickt. Die Untersuchungsergebnisse sollen Aufschluss über Todesursache, Gesundheitszustand, Alter, Herkunft und Abstammung des Tiers liefern.

Wie das Wolfsbüro mitteilt, kommt es "aufgrund von Abwanderungen aus den elterlichen Territorien und Exkursionen der Jungwölfe vermehrt zu Wolfssichtungen". Autofahrer, die in einen Unfall mit einem Wolf verwickelt werden, sollten dies bei der Polizei melden, die die Experten hinzuziehe. Die Dokumentation der Unfälle ist Bestandteil der wissenschaftlichen Beobachtung der Rückkehr der Wölfe.