Der Abbau von irrationalen Feindbildern und die bedingungslose Verteidigung von Menschenwürde und Grundrechten stehen für Niedersachsens ersten Landesbeauftragten gegen Antisemitismus an erster Stelle. „Jüdische Kultur ist eine Bereicherung für uns, keine Bedrohung“, betonte Franz Rainer Enste am Dienstag in Hannover. Großartige Komponisten wie Felix Mendelssohn-Bartholdy, Gustav Mahler und Kurt Weill sowie Literaten und Maler wie Marc Chagall zählte er als leuchtende Beispiele auf. Gleichzeitig mahnte er Respekt vor jedem anderen Menschen, egal welcher Bildung, Kultur oder Religion, an. „Das ist für unsere Gesellschaft ganz tragend und identitätsbildend.“

Zuvor hatte die SPD/CDU-Landesregierung den 66-jährigen Juristen mit der ehrenamtlichen Aufgabe betraut. „Landesbeauftragter gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens“ heißt die beim Justizministerium angesiedelte Stelle ganz bewusst. Der frühere langjährige Sprecher des Landtages und später der Landesregierung soll zentraler Ansprechpartner für die jüdischen Verbände, für Opfer von Judenhass und antisemitischen Gewalttaten, aber auch für Schulen und Behörden sein. „Unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger müssen sich in diesem Land weiter wohlfühlen können“, meinte Enste mit Blick auf den Angriff auf eine Synagoge in Halle und Übergriffe andernorts.

Die Einrichtung der neuen Stelle stand schon vor den brutalen Todesschüssen eines schwer bewaffneten Neonazis vor dem jüdischen Gebetshaus fest. Bereits im Frühjahr 2018 hatte Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) angesichts zunehmender Hetze gegen Juden einen eigenen Beauftragten gefordert. Justizministerin Barbara Havliza (CDU) hatte mit Verzögerung auf Bitten des rot-schwarzen Kabinetts ein Konzept für dieses Amt erarbeitet. „Es hat eine gewisse Symbolik, dass wir alle miteinander durch Halle geradezu mit der Nase darauf gestoßen worden sind, dass wir Antisemitismus als ein hartes Problem wahrnehmen müssen“, erklärte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nun. Der Regierungschef gestand ein Stück Ratlosigkeit ein.

„Das ist ein Punkt, an dem ich für mich nicht weiterkomme“, meinte der Ministerpräsident mit Blick auf mögliche Ursachen für Hass und Vorurteile. Der AfD wollte Weil eine konkrete Verantwortung für die Taten von Halle zwar nicht geben. Aber: „Es ist unbestreitbar, dass die AfD durch die Art der Kommunikation und durch ihre Diskussionsform einen großen Anteil daran hat, dass die Hemmschwellen gegenüber Verunglimpfungen und Gewalt deutlich niedriger geworden sind.“ Deswegen sei es für ihn naheliegend, dass diese Partei insgesamt und auch einzelne Teile wie der völkische Flügel umso mehr unter dem Gesichtspunkt des Rechtsextremismus vom Verfassungsschutz überprüft würden. „Ich setze darauf, dass die Sicherheitsbehörden diese Anstrengungen weiter vorantreiben werden.“

Kampf gegen den Antisemitismus nicht allein Sache des Staates

Die niedersächsische AfD-Fraktion hatte im Frühjahr einen eigenen Gesetzentwurf für einen Beauftragten gegen Antisemitismus eingebracht, diesen aber laut Begründung vor allem auf Straftaten durch muslimische Zuwanderer gerichtet. Mit Havliza und Enste war sich Weil einig, dass der Kampf gegen den Antisemitismus nicht allein Sache des Staates sei, sondern von der gesamten Gesellschaft geführt werden müsse. Rechtsextremes Gedankengut sei in alle Bevölkerungsschichten vorgedrungen. „Das finde ich für uns alle beschämend.“ Nach Angaben der Justizministerin hat es in Niedersachsen im ersten Quartal 2019 bereits 80 Ermittlungsverfahren wegen antisemitischer Straftaten gegeben – mehr als in den Jahren 2017 und 2018 insgesamt. Auch fremdenfeindliche Delikte seien stark angestiegen.

Die Oppositionsfraktionen von Grünen und Liberalen begrüßten die Ernennung des in den jüdischen Verbänden sehr gut vernetzten Enste ausdrücklich. „Wir werden ihn jederzeit gern unterstützen“, versprach FDP-Fraktionschef Stefan Birkner. Allerdings erwarte man, dass die Stelle bedarfsgerecht mit Ressourcen ausgestattet werde. „Auf den neuen Beauftragten warten große Herausforderungen“, erklärte Grünen-Fraktionschefin Anja Piel. „Es ist eine Schande, wenn über 70 Jahre nach der Shoa jüdisches Leben zunehmend nur noch hinter verriegelten Türen stattfinden kann.“