Prämie von 4000 Euro soll klassisches Handwerk retten

Niedersachsen macht Meister

Peter Mlodoch

Hannover. Mit einer Meisterprämie von 4000 Euro will Niedersachsen das langsame Sterben der klassischen Handwerksfirmen stoppen. „Das ist unsere kurzfristige Antwort auf die sinkende Zahl von Meisterprüfungen und Betrieben“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Dienstag in Hannover.