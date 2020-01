166 Kilogramm landeten in der Tonne

Niedersachsen sammeln am meisten Biomüll

Matthias Brunnert

Spitzenplatz für Niedersachsen: Im vergangenen Jahr sammelten die Einwohner mit 166 Kilogramm den meisten Biomüll in Deutschland. In Bremen landeten durchschnittlich 86 Kilogramm in der Tonne.