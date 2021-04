Youtube-Star Keno Veith und Fußball-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb sind die offiziellen Botschafter für die Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag des Landes Niedersachsen. (Peter Mlodoch)

Die ersten zehn Dutzend haben sich schon ablichten lassen, mehrere Zehntausend sollen es mindestens werden. Mit einer digitalen Menschenkette aus fröhlichen Willkommen-Fotos seiner Einwohner will Niedersachsen seinen 75. Landesgeburtstag feiern. Am Dienstag gab Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gemeinsam mit Welt-Fußball-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb und Internet-Star Keno Veith alias „De Schwatten Ostfrees Jung“ den Startschuss für diesen Weltrekord-Versuch. „Wir wollen die in Indien beim Earth Day 2020 aufgestellte Marke von 20.000 knacken“, nannte Weil das Ziel. „Wir schaffen das“, gab sich Veith optimistisch.

„Ich bin verliebt in dieses Land.“ (Bibiana Steinhaus-Webb)

In diese „Niedersachsenkette“ sollen und dürfen sich bis Oktober alle Menschen einfügen, „die Niedersachsen mit ihrem Engagement, ihren Talenten und ihrer Liebe zu dem machen, was es ist“. Landesportbund, Feuerwehrverband und der Landestrachtenverband gehören bereits zu den ersten Partnern. Auch Initiativen und Unternehmen wollen mitmachen. „Ich bin verliebt in dieses Land“, schwärmte die frisch verheiratete Schiedsrichterin Steinhaus. Daher habe sie ihren britischen Ehemann sofort überzeugt, den gemeinsamen Wohnsitz hier im Land zu behalten. „Jo, ich bin gern dabei“, meinte Treckerfan Veith, der gemeinsam mit einem Kumpel im Örtchen Marx (Landkreis Wittmund) einen landwirtschaftlichen Dienstleitungsbetrieb führt. „Ich bin stolz, Ostfriese zu sein. Wir machen nicht viele Worte, aber immer mit Sinn und Verstand.“

Festprogramm unter Vorbehalt der Infektionszahlen

Das übrige Programm mit seinen Live-Veranstaltungen steht dagegen noch unter dem Vorbehalt der Corona-Krise. Zum Geburtstag selbst am 1. November ist im Kongresszentrum Hannover ein Festakt mit Gästen aus dem In- und Ausland, darunter die aus Niedersachsen stammende EU-Präsidentin Ursula von der Leyen geplant. In einem der Säle hier war hier vor 75 Jahren zum ersten Mal der Landtag zusammengetreten. Auch die allererste Kabinettssitzung soll hier stattgefunden haben. „Es spricht zumindest vieles dafür“, wies der heutige Regierungschef auf einen kleinen historischen Restzweifel hin.

Bibiana Steinhaus-Webb (von rechts), Fußballschiedsrichterin, Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident in Niedersachsen, und Keno Veith, Internet-Star und Landwirt, posieren während der Pressekonferenz zum 75. Jahrestag der Gründung des Landes Niedersachsen vor Medienvertretern. (Ole Spata/dpa)

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der viele Jahre in Niedersachsen tätig war, bleibt jedoch dem Festakt fern – aus Neutralitätsgründen, wie Weil erklärte. Schließlich feierten auch andere Bundesländer Jubiläum; da wolle das Staatsoberhaupt niemanden bevorzugen. Ob die neue Bundeskanzlerin oder der neue Bundeskanzler am 1. November komme, sei völlig offen, meinte der Ministerpräsident und erinnerte an die schwierige Regierungsbildung 2017. „Wir wissen ja noch nicht, ob es zu diesem Zeitpunkt schon eine Kanzlerin oder einen Kanzler geben wird.“

„Tag der Niedersachsen“ am Maschsee

Kurz nach dem Geburtstag soll es ein internationales Symposium der Partnerregionen und einen internationalen Schüler-Workshop geben - dabei sollen jeweils fünf Schülerinnen und Schüler über Klimaschutz, globale Partnerschaften oder auch Industriepolitik debattieren. Vorher, nämlich vom 8. bis zum 10. Oktober soll das große Bürgerfest steigen – als „Tag der Niedersachsen“ am Maschsee in der Landeshauptstadt. Als solche feiere ja auch Hannover Geburtstag, meinte der frühere Oberbürgermeister Weil. „Aber auch hier gilt der Vorbehalt der Pandemie.“ Oberster Grundsatz sei der Gesundheitsschutz. „Wir werden kein Risiko eingehen“, betonte der Ministerpräsident.

Vier Millionen Euro aus dem Landesetat sind derzeit für die Sause vorgesehen. Natürlich sei es angesichts der unsicheren Situation schwierig, alle Details mit den Beteiligten zu planen, gab Protokollchef Matthias Woiwode zu. „Aber unsere Partner wissen, auf was sie sich einlassen.“ Laut Weil sollen auch heimische Firmen als Sponsoren Gelegenheit bekommen, sich als Innovationsmotoren des Landes zu präsentieren. „Wir haben uns eine Menge vorgenommen, um gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zurück, vor allem aber auch nach vorne zu blicken„, erklärte der Ministerpräsident „Wir können stolz sein auf unser Land und seine tollen Menschen.“

Diese sollen den Landesvater auch hautnah erleben können. Der leidenschaftliche Hobby-Wanderer will an fünf Tagen jeweils auf 15-Kilometertouren gehen und so die passenden 75 Kilometer erlaufen. Bürger-Begleitung dabei ist ausdrücklich erwünscht. Die Strecken sind über das ganze Land und verschiedene Landschaften verteilt: in Lüchow, Salzhemmendorf, Rotenburg, Schöningen sowie zwischen Meppen und Osnabrück. Vorgesehen ist auch ein großer Foto-Wettbewerb. „Das alles gibt einen großen bunten Jubiläums-Blumenstrauß“, freute sich Weil. Dabei ging er auch selbstkritisch auf die eher steifen Feierlichkeiten zum 70. Landesgeburtstag ein. „Das war doch arg verkopft: Diesen Fehler wollen wir nicht mehr machen.“

Zur Sache

Von der Nordseeküste bis zum Harz

Das Land Niedersachsen wurde am 1. November 1946 auf Anordnung der britischen Militärregierung aus der Provinz Hannover sowie den Ländern Braunschweig, Oldenburg und Schaumburg-Lippe gegründet. Die Bevölkerung wuchs in den 75 Jahren von 6,3 auf derzeit gut acht Millionen Menschen. 17,8 Prozent der Bürger haben eine Zuwanderungsgeschichte, sie stammen aus 50 Nationen.

