Niedersachsen will herausfinden, wie häufig Stichwaffen bei Verbrechen zum Einsatz kommen und nimmt sie deshalb in die Polizeiliche Kriminalstatistik auf. Auslöser seien die Messerattacken in den letzten Tagen und Wochen gewesen, sagte Ministeriumssprecherin Svenja Mischel am Dienstag. "Wir wollen wissen, wie die tatsächlichen Zahlen aussehen." Über das Vorhaben hatte zuerst die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet. Nach Beobachtung der Gewerkschaft der Polizei (GdP) steigt die Zahl der Messerangriffe bundesweit, sie fordert daher schon länger eine eigene statistische Erhebung, wie es bei Schusswaffen der Fall ist. Bisher wertet die Kriminalpolizei Berlin gesondert das Messer als Tatwerkzeug in ihrer Statistik aus.

Am Samstag war eine 24-Jährige in Burgwedel bei Hannover nach einem Streit im Supermarkt niedergestochen worden. Der tatverdächtige 17 Jahre alte Syrer sitzt in Untersuchungshaft und schweigt zum Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung. Der Zustand der jungen Frau sei weiterhin kritisch, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, Thomas Klinge, am Dienstag. Sie liege noch im künstlichen Koma. Die Ermittler suchen weiterhin nach Zeugen, um den Angriff aufzuklären.

Die 24-Jährige und ihr Freund (25) waren in dem Einkaufsmarkt mit zwei 13 und 14 Jahre alten Jugendlichen aneinandergeraten. Wie der Freund des Opfers aussagte, hatte das Paar die Jungen zurechtgewiesen, weil sie sich nicht ordentlich benommen hätten. Auf dem Heimweg traf das Paar die beiden wieder, diesmal war der 17-Jährige dabei, der in einer Rangelei der Frau einen Stich versetzt haben soll. Er war mit seiner Familie 2013 als Kontingentflüchtling aus Syrien nach Deutschland gekommen.

Das Landeskriminalamt (LKA) soll jetzt möglichst schnell das Messer als Tatwaffe in die Polizeiliche Kriminalstatistik aufnehmen. Bisher gibt es keine verlässlichen Zahlen, allerdings lässt sich laut LKA aus dem Vorgangsbearbeitungssystem eine Tendenz ablesen. Demnach gab es 2017 landesweit etwa 1922 Gewaltdelikte mit Messern. Dies seien 2,8 Prozent der Taten im Bereich Mord/Totschlag, Körperverletzung, Bedrohung und Raubtaten, hieß es. Die Zahl der Gewaltdelikte in Verbindung mit Messerangriffen sei landesweit von 2014 bis 2016 um jährlich etwa 14 Prozent gestiegen, 2017 aber leicht gefallen.

Die GdP hält eine statistische Erhebung von Messerangriffen unter anderem für die Einsatzplanung und Prävention für notwendig. "Wir müssen wissen, wo vermehrt solche Taten begangen werden und vom wem, um reagieren zu können", sagte GdP-Landeschef Dietmar Schilff der dpa in Hannover.

Der Innenexperte der FDP-Fraktion im Landtag, Jan-Christoph Oetjen, stellte vor dem Hintergrund des Angriffs in Burgwedel eine Kleine Anfrage an die Landesregierung. Darin fragt er auch nach Messerattacken auf Polizisten.