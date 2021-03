Am Mittwoch verfolgte auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im Gästehaus der niedersächsischen Landesregierung die Bund-Länder-Konferenz. (Ole Spata/dpa)

Niedersachsen will Lockerungen und Verschärfungen bei den Corona-Maßnahmen regional und differenziert regeln. Das heißt, dass in Landkreisen und kreisfreien Städten mit niedrigen Ansteckungszahlen in bestimmten Bereichen etwa bei privaten Kontakten oder beim Sport mehr möglich wäre als im Rest des Landes. Bei einem hohen Infektionsrisiko mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert über 100 sehe es umgekehrt aus: Die „Notbremse“ müsse gezogen werden, erklärte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag in Hannover. „Über dieser Grenze kann man nicht an Lockerungen teilnehmen.“

Bei Öffnungen will die Landesregierung allerdings auf den „Anziehungseffekt“ abstellen. So soll selbst in Landkreisen mit niedriger Inzidenz der Einzelhandel geschlossen bleiben, um einen „Einkaufs-Tourismus“ aus besonders belasteten Kommunen zu verhindern. „Soweit Wanderungsbewegungen über Landkreisgrenzen ausgeschlossen sind, wie etwa beim Vereinssport, sind abweichende Regelungen denkbar“, sagte eine Regierungssprecherin. Gleichzeitig warnte sie aber vor allzu vielen Freiheiten. „Regionen mit sehr niedrigen Infektionszahlen können morgen Hotspots sein. Deswegen besteht in dieser Hinsicht insgesamt Zurückhaltung.“ Einzelheiten will die Landesregierung in der neuen Corona-Verordnung festlegen, die spätestens zum nächsten Montag in Kraft treten soll.

Cord Bockhop, Landrat des Landkreises Diepholz, begrüßt die neuen Öffnungsperspektiven. „Die Lebenswirklichkeit der Menschen ist längst weiter“, sagte er zu den aktuell bestehenden Beschränkungen. Mit den neuen Beschlüssen werde legalisiert, was die Menschen sowieso schon machten. Eine Öffnung von Geschäften hält er mit Einschränkungen für möglich. „Die Leute haben im Supermarkt verstanden, wie es geht“, sagte er mit Blick auf ähnliche Konzepte für den Einzelhandel. Es sei nicht zu erklären, warum sich fünf Kunden zum Click-and-Collect vor dem Laden treffen, aber nicht zwei direkt in den Laden gehen könnten, so der Diepholzer Landrat weiter.

Bockhop spricht sich für eine weitere Dezentralisierung von möglichen Beschränkungen aus. Bei einem Flächenlandkreis wie Diepholz könnten nicht alle Städte und Gemeinden in „Sippenhaft“ genommen werden. So wünsche er sich die Möglichkeit, auch innerhalb des Landkreises und mit Blick auf die Inzidenzen der Nachbarkreise differenzieren zu können. „Das wäre eine Riesenchance“, so Bockhop. „Ein heilloses Durcheinander“ befürchtet dagegen Reiner Heemsoth, Leiter des Verwaltungsdienstes Corona bei der Kreisverwaltung Verden, angesichts der größtenteils an Inzidenzwerte geknüpften Öffnungsschritte.

Außerdem weiten die Schulen in Niedersachsen ihren Betrieb ab dem 15. März aus. Dann beenden die Klassen 5 bis 7 sowie der 12. Jahrgang das Homeschooling und kehren im Wechselmodell in den Präsenzunterricht zurück, wie das Kultusministerium am Donnerstag mitteilte. Eine Woche später sollen alle Schulen und Jahrgänge in den Wechselunterricht zurückkehren. Für Grundschüler und Abschlussklassen gilt bereits vom kommenden Montag an wieder die Präsenzpflicht. Auch Kitas in Niedersachsen können von Montag an wieder in den Regelbetrieb gehen, aber mit Einschränkungen.

In Niedersachsen betrug die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Donnerstag landesweit 65. Der Landkreis Wesermarsch überschritt dabei mit 116,3 die kritische „Notbremsen“-Marke deutlich. Im Landkreis Diepholz lag der Wert bei 42,8, in Rotenburg bei 38,5, in Osterholz bei 43,9 und in Verden bei 34,3. Im Land Bremen treibt Bremerhaven mit seiner Inzidenz von 147 den landesweiten Wert nach oben. Für die Stadt Bremen liegt der Wert bei 61,5. Zusammen ergibt das eine Inzidenz von 75,7.

Der Bremer Senat hat noch keine Entscheidung getroffen, ob er die in den Bund-Länder-Beschlüssen genannten Grenzen der Sieben-Tage-Inzidenz auf Landesebene anwenden will oder Bremen und Bremerhaven jeweils einzeln bewertet. Grundsätzlich scheint aber ein differenziertes Vorgehen zwischen Bremen und Bremerhaven nicht ausgeschlossen: „Wenn wir zum Beispiel über das Kinderturnen reden, da ist es nicht sinnvoll, das landesweit zu betrachten“, erklärte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) in einem Hörfunkinterview. „Beim Einzelhandel ist es etwas ganz anderes. Da bedarf es eines eng abgestimmten Vorgehens, auch zwischen Bremen und Niedersachsen.“