Wer bezahlt die gebührenfreie Kita? Über dieser Frage debattierten Land und Kommunen in Niedersachsen. (dpa)

Im Streit um den Ausgleich für die wegfallenden Kita-Gebühren will Niedersachsens Landesregierung Städten und Gemeinden nun doch noch weiter entgegenkommen. „Für besonders bedürftige Kommunen wird es einen Härtefallfonds geben“, sagte Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) auf Anfrage des WESER-KURIER. Dieser Topf werde für die nächsten drei Jahre rund 45 Millionen Euro beinhalten und sich aus Bundesmitteln speisen. Er solle als Zuwendungsprogramm ausgestaltet werden, meinte der Minister. Geld gebe es daher nur auf Antrag und gegen den Nachweis, dass die betroffenen Städte und Gemeinden durch die Beitragsfreiheit trotz der normalen Kompensation immer noch finanzielle Verluste erlitten.

Bisher war für die Eltern nur das dritte Kindergarten-Jahr kostenlos. Ab August soll die Gebührenfreiheit auch für das erste und zweite Jahr gelten. In der kommenden Woche bringen die Regierungsfraktionen von SPD und CDU die entsprechende Gesetzesnovelle in den Landtag ein. Darin ist auch der von der Koalition bislang versprochene Ausgleich für die Kommunen geregelt. Danach übernimmt das Land noch in diesem Jahr 55 Prozent der Personalkosten. Dieser Wert steigt dann jährlich um einen weiteren Punkt, bis zum Kindergartenjahr 2021/22 sollen dann 58 Prozent erreicht werden. Der von den Spitzenverbänden vehement geforderte Härtefallfonds ist in dem Entwurf noch nicht vorgesehen, soll aber im laufenden Gesetzverfahren eingearbeitet werden. Er soll laut Hilbers die Zeit überbrücken helfen, bis im Kindergartenjahr 2021/22 der volle Satz der vorgesehenen Personalkostenkompensation erreicht werde.

Städte- und Gemeindebund fordert mehr

Den Stufenplan hatte Rot-Schwarz nach zähen Verhandlungen mit den Kommunalen Spitzenverbänden Anfang März als Kompromiss angeboten. Zunächst hatte man nur 52 Prozent erstatten wollen. Dank der von der Großen Koalition im Bund zugesagten Mittel für die Kinderbetreuung stockte die Landesregierung den Betrag jedoch noch einmal auf. Insgesamt 312 Millionen Euro sind jetzt im Haushaltsjahr 2019 dafür veranschlagt; 2022 soll die Summe auf 441 Millionen Euro anwachsen. Einen Zusatztopf für klamme Kommunen wollten Finanzminister Hilbers und sein für die Kitas zuständiger Kultus-Kollege Grant Hendrik Tonne (SPD) damals allerdings noch nicht auflegen.

Während Städtetag und Landkreistag zunächst ihre Zustimmung signalisierten, lehnte der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund (NSGB) den Vorschlag als ungenügend ab. „Die 55 Prozent reichen als Kompensation für die Elternbeiträge bei weitem nicht aus“, sagte NSGB-Präsident Marco Trips dem ­WESER-KURIER. „Das Mindeste ist doch, dass alle Einnahmeverluste komplett ausgeglichen werden.“ Inzwischen fordern auch die beiden anderen Verbände erhebliche Nachbesserungen an dem Finanzpaket. Im Mai soll es eine neue Verhandlungsrunde geben.

Noch mehr offene Fragen

Aus Sicht der Kommunen sind noch etliche Probleme offen: So seien Vertretungskräfte in die Erstattung der Personalkosten nicht einbezogen, die Tarifsteigerungen seien mit 1,5 Prozent viel zu niedrig angesetzt, Investitionskosten seien nicht berücksichtigt. „All diese Punkte sind bisher nicht zufriedenstellend gelöst worden“, sagte Günter Schnieders vom Niedersächsischen Städtetag. Ungeklärt sind auch die Auswirkungen der Beitragsfreiheit auf die Tagespflege. Eltern, die ihre Kinder bislang gegen Geld bei Tagesmüttern abgeben, könnten künftig auf die kostenfreien Kitas ausweichen und dort wiederum für einen höheren Bedarf an Erzieherinnen sorgen. „Wahrscheinlich“, warnte NSGB-Chef Trips, „werden viele Tagesmütter ab August arbeitslos“.

Man werde über alle Wünsche der Kommunen im parlamentarischen Verfahren reden und diese gegebenenfalls auch noch in das neue Gesetz einarbeiten, erklärte SPD-Fraktionschefin Johanne Modder. Jetzt erst einmal diene die schnelle Einbringung des Entwurfs mit den wichtigen Grundzügen in der nächsten Woche der Beschleunigung des Verfahrens. So gewährleiste man, dass die Beitragsfreiheit für die Eltern auch tatsächlich ab August wirksam werden könne. Das Land Bremen will Kitas trotz knapper Kassen ab August 2019 gebührenfrei machen, das hatte das Landesparlament Mitte März beschlossen. Bis Ende Mai soll ein Konzept für die Finanzierung vorgelegt werden.