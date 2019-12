Die Große Koalition in Niedersachsen aus SPD und CDU will das Verfassungsschutzgesetz ändern. (Holger Hollemann/dpa)

Geschlechterneutrale Sprache muss es auf jeden Fall sein, zumindest darin sind sich Niedersachsens Großkoalitionäre von SPD und CDU einig. Aus den „Betroffenen“ in etlichen Paragrafen des Verfassungsschutzgesetzes sollen künftig „betroffene Personen“ werden. Natürlich sieht die geplante Novelle auch inhaltlich Neues vor – etwa Regeln für die schnellere Speicherung von Daten 14- bis 16-Jähriger und den erleichterten Einsatz von V-Leuten.

Aber der im Hause von Innenminister Boris Pistorius (SPD) erarbeitete Entwurf ist nur ein Minimalkonsens; er setzt lediglich den vor zwei Jahren geschlossenen rot-schwarzen Koalitionsvertrag eins zu eins um. Die CDU fordert längst weitere Befugnisse für den Geheimdienst wie das Verwanzen von Wohnungen, die Online-Durchsuchung und das Ausspähen von verschlüsselten Botschaften über Messenger-Dienste wie Whatsapp.

„Die Bedrohungslage hat sich in den vergangenen zwei Jahren dramatisch verschärft“, sagt der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Sebastian Lechner. Im Gespräch mit dem WESER-KURIER verweist der Landtagsabgeordnete auf rechtsextreme Terror­taten wie den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) und den Angriff auf eine Synagoge in Halle. Da brauche auch der hiesige Verfassungsschutz die notwendigen Eingriffsmöglichkeiten. „Niedersachsen fällt hinter dem Bund und den anderen Ländern weit zurück“, kritisiert Lechner.

Angleichung der Rechtslage verlangt

In den meisten anderen Ländern sind nach seinen Angaben dem Verfassungsschutz das verdeckte Eindringen in fremde Computer mittels Staatstrojanern („Online-Durchsuchung“) und das technische Entschlüsseln von Chat-Verläufen („Quellen-TKÜ“) erlaubt. „Was die anderen dürfen, muss bei uns auch möglich sein“, sagt der Parlamentarier und fordert eine schnelle Angleichung der Rechtslage. „Wir wollen zumindest auf deren Niveau.“ Sonst hätte der niedersächsische Verfassungsschutz „ein echtes Problem“, in die Kommunikation zwischen Extremisten hineinzukommen. Außerdem brauche man die Harmonisierung für ein koordiniertes Vorgehen der Länderbehörden.

Beim Regierungspartner SPD hält sich solcher Reformeifer allerdings in Grenzen. „Unser Entwurf entspricht genau dem Koalitionsvertrag“, sagt ein enger Vertrauter von Innenminister Pistorius. „Wir verstehen nicht, warum die CDU plötzlich mehr verlangt.“ Alle Vorschläge der Union seien schon damals bei den Koalitionsgesprächen „rauf und runter“ diskutiert worden. Dieses Fass müsse man nun doch nicht erneut öffnen. Auf jeden Fall werde sich die SPD in den anstehenden Gesprächen über die Novelle nicht unter Druck setzen lassen. „Wir haben keine Eile; wir können auch mit dem jetzigen Gesetz gut leben.“

Die Genossen sind offenbar immer noch verstimmt, weil CDU-Fraktionschef Dirk ­Toepffer schon kurz nach der Neonazi-Attacke von Halle eine „Kastration“ des hiesigen Amtes beklagt und ohne Absprache mit dem Partner größere Befugnisse für die Schlapphüte verlangt hatte. Neben längeren Speicherfristen für die Daten von Extremismus-Verdächtigen verlangte der Rechtsanwalt eine Rückkehr zur Wohnraumüberwachung. Die vorherige rot-grüne Koalition hatte 2016 diese Observationsart aus dem Gesetz gestrichen – nicht zuletzt deshalb, weil diese Methode zuvor niemals praktiziert worden war.

Entsprechend gering ist im Innenministerium die Neigung, den umstrittenen Wanzen-­Paragrafen zu reaktivieren. Verfassungsschutzpräsident Bernhard Witthaut hält sich aus dem Streit offiziell heraus. Der Behördenchef könne sich allerdings eine größere Harmonisierung der verschiedenen Gesetze auf Bundes- und Länderebene durchaus vorstellen, heißt es aus seinem Umfeld. Nach dem Referentenentwurf können seine Mitarbeiter künftig zumindest radikale Jugendliche besser überwachen. Daten von 14- bis 16-Jährigen dürfen bislang nur gespeichert werden, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht terroristischer Straftaten bestehen oder es die Abwehr einer Gefahr für Leib und Leben erforderlich macht.

Mit der geplanten Reform sinken diese Schwellen: Wie schon jetzt bei 16- bis 18-Jährigen soll es für die Datenerhebung reichen, dass ein Gewaltbezug vorliegt oder der Jugendliche „in herausgehobener Funktion in einem Beobachtungsobjekt tätig ist“. Die Absenkung der Altersgrenze ist eine Lehre aus dem Fall der minderjährigen Schülerin Safia S., die nach ihrer islamistischen Radikalisierung im Hauptbahnhof Hannover einen Bundespolizisten attackiert hatte.

Anwerben von V-Leuten wird leichter

Die Novelle erleichtert in engen Grenzen auch das Anwerben von sogenannten Vertrauenspersonen („V-Leuten“). Bedarf es dazu derzeit noch der Zustimmung der vom Verfassungsschutzausschuss des Landtags bestimmten G-10-Kommission, soll dazu künftig das Okay des Innenministers oder seines Staatssekretärs reichen. Die CDU will auch hier nach dem Vorbild anderer Ländergesetze deutlich mehr: nämlich den möglichen Einsatz von V-Leuten erheblich ausweiten.