Stefan Birkner, FDP-Landeschef in Niedersachsen, stimmt die Liberalen beim Parteitag am Samstag in Hildesheim auf die Landtagswahl 2022 ein. Die Zusammenkunft fand unter strengen Corona-Regeln statt. Birkner gilt als scharfer Kritiker der Corona-Politik des Kabinetts von Ministerpräsident Stephan Weil. (Peter Steffen /dpa)

Der Gast aus der Bundespolitik machte gleich zu Beginn seinen Gastgebern eine klare Ansage. „Bei der nächsten Wahl müsst ihr ran, lieber Stefan. Ihr könnt das“, rief der frisch gekürte neue FDP-Generalsekretär Volker Wissing dem niedersächsischen Partei- und Fraktionschef Stefan Birkner zu. Der griff das am Samstag auf dem Landesparteitag in Hildesheim gern auf. Und formulierte kämpferisch eine Regierungsbeteiligung der FDP als Ziel bei der nächsten Landtagswahl im Herbst 2022. „Niedersachsen wird unter Wert regiert“, kritisierte Birkner das amtierende Bündnis von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) mit der CDU. Rot-Schwarz habe keine gemeinsame Linie, schütte Konflikte mit den Milliarden der Steuerzahler zu, schimpfte der ehemalige Landesumweltminister. „Unser Anspruch ist: Wir wollen das besser machen, wir wollen regieren.“

Mit satten 94,9 Prozent bestätigten die 273 Delegierten ihn erneut in seinem Amt an der Spitze der Landesliberalen. Nur neun Neinstimmen gab es. Vergessen waren die Spannungen von 2018, als der ehemalige Landesumweltminister lediglich magere 78,7 Prozent erreicht hatte. Damals verübelten viele Parteifreunde ihrem Chef, dass er sich nach der Landtagwahl 2017 einer Ampel-Koalition mit SPD und Grünen verweigert hatte. Man habe ohne Not die Chance auf konstruktives Mitgestalten weggeworfen, lautete vor zweieinhalb Jahren etwa der Vorwurf von des Juli-Vorsitzenden Lars Alt.

Jetzt gab sich der Chef des Partei-Nachwuchses, der demnächst für die ausscheidende Abgeordnete Sylvia Bruns in den Landtag nachrücken wird, gegenüber der eigenen Landesführung ganz zahm. Der Helmstedter rang sich sogar ein kleines Lob für seinen künftigen Boss im Parlament ab. „Neue Funktion, neue Friedfertigkeit“, lästerte ein Liberaler aus Hannover über den Wandel des Rebellen von 2018. Alt wetterte lieber gegen den Thüringer FDP-Vorsitzenden Thomas Kemmerich, der sich mit AfD-Hilfe kurzfristig zum Ministerpräsidenten hatte wählen lassen und dies jüngst auch noch gerechtfertigt hatte.

Kritik am alten und neuen Landeschef gab es diesmal nicht. Die Aussprache blieb kurz, was nicht nur den Corona-bedingten straffen Abläufen und strengen Abständen in der „Halle 39“, einem ehemaligen Flugzeug-Hangar, geschuldet war. Basis und Funktionäre erkennen längst Birkners engagierte Mahner-Rolle im Landtag an, wo er inzwischen den Grünen das Prädikat „Premium-Opposition“ streitig macht. Hart geht der frühere Richter im Parlament seit Monaten mit der Pandemie-Politik der Weil-Regierung ins Gericht, rügt immer wieder, dass viele der Abwehrmaßnahmen gegen das Virus widersprüchlich und nicht nachvollziehbar seien. Auch in Hildesheim geißelte Birkner das Agieren des Kabinetts. Die Rechtsetzung finde „hinter verschlossenen Türen“ statt. Diskurs und Kontrolle gebe es nicht; die Akzeptanz der Corona-Regeln durch die Bürger bleibe dadurch auf der Strecke.

Keine Überraschungen

Die Geschlossenheit der Niedersachsen-FDP zeigte sich auch bei den weiteren Wahlen. Überraschungen blieben aus, solide bis gute Ergebnisse waren die Regel. Mit 90,9 Prozent bestätigten die Delegierten die Noch-Abgeordnete Bruns, die in Kürze ihren neuen Posten als Sozial-Dezernentin in Hannover antritt, als eine der drei Vizes von Birkner. Wiedergewählt wurden auch der ehemalige Wirtschaftsminister Jörg Bode aus Celle mit 81,2 Prozent und die Ex-Bundestagsabgeordnete Christiane Ratjen-Damerau aus Oldenburg mit 77 Prozent. Schatzmeister Christian Grascha aus Einbeck, Finanzexperte der Landtagsfraktion, heimste bei seiner Wiederwahl gar 97,4 Prozent ein.

Generalsekretär Konstantin Kuhle kam auf 91,7 Prozent. Der Bundestagsabgeordnete hatte sich in seiner Vorstellungsrede leidenschaftlich von der derzeitigen Mit-Opposition im Landtag distanziert. „Eine Regierungsbeteiligung der Grünen wäre das schlimmste Spaltungsprogramm für Niedersachsen“, polterte der Göttinger. „Der neue stellvertretende Ministerpräsident muss Stefan Birkner heißen und nicht Christian Meyer“, rief Kuhle mit Blick auf den früheren grünen Agrarminister.

Insgesamt präsentiert sich der neue FDP-Landesvorstand nach diesem Wochenende deutlich weiblicher. Von den 35 Mitgliedern der Führungscrew sind jetzt 13 Frauen – mehr als ein Drittel und fünf mehr als bisher. „Das zeigt, dass wir auch ohne Quote einen besseren Frauenanteil hinbekommen“, freute sich der Europaabgeordnete Jan-Christoph Oetjen aus Sottrum, der selbst erneut als Beisitzer in den geschäftsführenden Vorstand mit 81,6 Prozent gewählt wurde. Parteichef Birkner hatte sich im Vorfeld eine Stärkung der Frauen auch in der FDP-Führung auf die Fahnen geschrieben. Derzeit sind gerade mal 20 Prozent der Liberalen weiblich.

Der kleine Schritt Richtung Geschlechtergerechtigkeit war allerdings einem vorausschauenden Kniff geschuldet. Vor zwei Jahren hatte der Parteitag per Satzungsänderung die Zahl der Beisitzer um vier auf 26 erhöht. Zwar waren damals nicht alle Liberalen von dieser Aufblähung ihrer Parteispitze begeistert. Aber jetzt ließen sich dadurch lästige Kampfabstimmungen zwischen alteingesessenen Männern und aufstrebenden Frauen vermeiden. Ein willkommener Effekt.