Stefan Körner, Landesvorsitzender der Grünen in Niedersachsen, tritt auf dem Parteitag in einer Kampfabstimmung gegen den Herausforderer Hans-Joachim Janßen an. (Peter Steffen/dpa)

Mit einem Mitgliederrekord gehen Niedersachsens Grüne am 27. und 28. Oktober in ihren Landesparteitag in Celle. Diese Woche lag die Zahl der Mitglieder nach Angaben des Landesvorsitzenden Stefan Körner bei 7150 - ein Jahr zuvor verzeichnete die Partei 6650 Mitglieder. "Wir haben gerade gute Ergebnisse im Bund, und auch wir merken es: die Grünen werden sehr positiv wahrgenommen und wir haben viele Eintritte", sagte Körner am Freitag in Hannover. Er tritt auf dem Parteitag in einer Kampfabstimmung gegen den Herausforderer Hans-Joachim Janßen an. Es ist bisher die einzige Herausforderung für das Spitzenduo, dem neben Körner auch Anne Kura angehört.

Auf ihrem Landesparteitag wollen die Delegierten nach der Auftaktrede von Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter den Leitantrag "Selbstbewusst Grün - mit Haltung gestalten" diskutieren. Darin wollen sie ihre Forderungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt formulieren. Am Sonntag soll die bei der Europawahl 2019 nicht mehr antretende Europaabgeordnete Rebecca Harms sprechen. Sie ist seit 2004 Grünen-Europaparlamentarierin.

"Inhaltlich wird in Celle die Klimakrise ein Schwerpunkt sein", sagte Kura, die für ihre Wiederwahl kandidiert. "Wir merken, dass Klimaschutz im Moment wieder eins der zentralen Themen auch in der Öffentlichkeit ist, das die Menschen bewegt." Die Grünen wollen unter anderem ihre Sichtbarkeit durch den Dialog auch mit Andersdenkenden erhöhen. Keine Rolle spiele mehr das Lagerdenken, das zwischen Realos und Linken differenziere, so Kura. Die Bedeutung der Flügel nehme ab. (dpa)