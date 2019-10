Niedersachsens Innenminister sprach sich in einem Spiegel-Interview dafür aus, deutsche IS-Kämpfer zurückzunehmen. (Julian Stratenschulte)

Seit dem Einmarsch der Türkei in Nordsyrien mehren sich die Sorgen, was mit den dort inhaftierten ehemaligen IS-Kämpfern passiert. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat jetzt klar Stellung bezogen: "Politisch will niemand IS-Anhänger zurücknehmen, rechtlich besteht bei deutschen Staatsangehörigen aber nun einmal die Verpflichtung", sagte Pistorius in einem Interview mit "Spiegel Online" von Mittwoch. Es gehöre zur Glaubwürdigkeit des Rechtsstaats, dass solche mutmaßlichen Straftäter einem ordentlichen Gerichtsverfahren in Deutschland unterzogen würden. "Immerhin verlangen wir ja auch von anderen Ländern die Rücknahme, wenn wir ihre Staatsangehörigen abschieben."

Bund und Länder müssten sich auf diese Situation bestmöglich vorbereiten, die Sicherheit der Bevölkerung habe oberste Priorität, betonte Pistorius. Konkrete Vorbereitungen gibt es in Niedersachsen nach Angaben eines Sprechers des Innenministeriums aber noch nicht. Pistorius habe keine laufenden Prozesse beschrieben, sondern eine logische Rechtsfolge. Dabei handele es sich um eine nationale Aussage und keine niedersächsische. In welcher Form sich Bund und Länder vorbereiten müssten, habe der Minister bisher nicht beschrieben.

Die Bremer Innenbehörde verweist ebenfalls auf die Zuständigkeiten. "Entscheidung und Umgang in der Frage der IS-Rückkehrer sind Aufgaben des Auswärtigen Amtes", erklärte auf Anfrage Rose Gerdts-Schiffler, Sprecherin des Innenressorts. Den Ländern obliege es, für die Wiedereinreise entsprechende Vorkehrungen zu treffen. "Wir stellen uns darauf ein", so Gerdts-Schiffler.

In Bremen geschehe das unter anderem mit dem "Kompetenzzentrum Deradikalisierung und Extremismusprävention" (KODEX), das seit einem Jahr aufgebaut werde. Der Ansatz sei ressortübergreifend, die Federführung liege beim Innensenator. Als Beispiele für die Arbeit nennt Gerdts-Schiffler spezielle Betreuungsangebote im Gefängnis, Therapieangebote für traumatisierte Jugendliche und die Integration der Kinder in die Tagesstätten.

Seit dem Jahr 2014 sind laut Innenbehörde von Bremen aus insgesamt 30 Erwachsene, ein Jugendlicher und 14 Kinder in die damaligen Kriegsgebiete im Irak und in Syrien ausgereist. Der Jugendliche, sechs Kinder und acht Erwachsene sind seitdem zurückgekehrt. Darunter zwei Männer, die mittlerweile wegen Mitgliedschaft beim IS als Terroristen verurteilt wurden und in Haft sitzen. Sieben Erwachsene dürften in Syrien oder im Irak während der Kampfhandlungen getötet worden sein, mutmaßt die Behörde.

Das Reservoir, aus dem die IS-Kämpfer gewonnen wurden, sind die radikal-islamischen Salafisten. Ihre Zahl ist in Bremen im vergangenen Jahr erneut gestiegen, wie im jüngsten Verfassungsschutzbericht ausgewiesen wird. Waren es 2017 noch etwa 500 Personen, wurden ein Jahr später 540 gezählt. Die Zahl der militanten Salafisten liegt nach Angaben der Innenbehörde im niedrigen zweistelligen Bereich. Überwiegend handele es sich dabei um deutsche Staatsbürger.

In Deutschland insgesamt stuft die Polizei inzwischen deutlich weniger Islamisten als gefährlich ein als noch vor einem halben Jahr. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor. Demnach hatten die Behörden mit Stichtag vom 25. September bundesweit 688 sogenannte Gefährder auf dem Schirm. Im März waren noch 748 Menschen in dieser Weise eingestuft. Als Gefährder bezeichnet man im Bereich der politisch motivierten Kriminalität Menschen, denen man schwere Gewalttaten bis hin zu Terroranschlägen zutraut.

Aus Sicht der Behörden gibt der Trend noch keinen Anlass für Entwarnung. Aus Sicherheitskreisen hieß es, „gerade wegen der aktuellen Entwicklung in Nordsyrien“ wäre es jetzt voreilig, die Zahl der Beamten zu reduzieren, die sich mit dem radikalen Islamismus beschäftigen. Zu den 688 aktuellen Gefährdern gehören nach Angaben des Innenministeriums 108 Menschen, zu denen „Erkenntnisse über eine Rückkehr aus dem syrisch-irakischen Konfliktgebiet“ vorliegen. Wie viele der aus Deutschland stammenden IS-Kämpfer die türkische Militäroffensive in den vergangenen Tagen zur Flucht aus Haftanstalten und Lagern in Nordsyrien genutzt haben, ist unbekannt.

